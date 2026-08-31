Clima en Nuevo León: Calor y Cielo Soleado para Monterrey

Este lunes, primer día de clases para estudiantes de educación básica, Monterrey inició la jornada con temperaturas cercanas a los 26 grados, cielo parcialmente nublado y condiciones de calidad del aire que van de buenas a aceptables en las estaciones de monitoreo de la zona metropolitana. Durante el transcurso del día se espera un cambio en las condiciones del cielo, con predominio de ambiente soleado y un incremento gradual en las temperaturas, hasta alcanzar una máxima de 36 grados durante la tarde.

Después de las lluvias registradas durante el fin de semana en distintos puntos de Nuevo León, las probabilidades de precipitaciones disminuirán este lunes en el área metropolitana de Monterrey. La posibilidad de lluvia se ubica alrededor del 12 por ciento para este día. Sin embargo, el panorama podría cambiar conforme avance la semana, ya que a partir del jueves se prevé un incremento en las probabilidades, que podrían superar el 30 por ciento.

Durante el fin de semana se registraron fuertes chubascos en municipios como Linares y en zonas de la Sierra, principalmente hacia el sur del estado. En el norte del Golfo de México se mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad que presenta hasta un 70 por ciento de potencial para convertirse en ciclón durante las próximas horas.

El sistema se localiza al sur de Louisiana y frente a las costas de Texas, por lo que existe la posibilidad de que evolucione a un nuevo ciclón tropical durante este martes. Mientras tanto, sobre Las Bahamas permanecen los remanentes de la tormenta “Dolly”, con un 10 por ciento de potencial de desarrollo, mientras el sistema se aproxima a la península de Florida y genera condiciones de lluvia para el sureste de Estados Unidos. En territorio nacional, canales de baja presión, un centro de baja presión y una vaguada mantienen condiciones de inestabilidad y lluvias en diferentes regiones del país, principalmente sobre la costa del Pacífico, el centro y el sureste.

Estos fenómenos se combinan con el avance de la Onda Tropical 34, favoreciendo la presencia de precipitaciones durante la temporada de lluvias.

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Por otra parte, en el océano Pacífico, el huracán “Karina” alcanzó la categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 230 kilómetros por hora, aunque permanece muy alejado de las costas mexicanas. Detrás de este sistema se mantiene otra zona de inestabilidad frente a las costas de Michoacán y Colima, con hasta un 90 por ciento de potencial ciclónico, por lo que podría desarrollarse un nuevo sistema tropical en las próximas horas.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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