Internacional

Tragedia en Nepal y China Supera los Mil Muertos y Casi 4 Mil Desaparecidos

Mientras la lista de fallecidos sigue creciendo, los equipos de rescate trabajaban para llegar a comunidades aisladas por el desastre

Militares y rescatistas siguen buscando a trabajadores que habrían quedado atrapados en túneles de proyectos hidroeléctricosMilitares y rescatistas siguen buscando a trabajadores que habrían quedado atrapados en túneles de proyectos hidroeléctricos. Foto: Reuters

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