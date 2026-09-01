Tragedia en Nepal y China Supera los Mil Muertos y Casi 4 Mil Desaparecidos

La Agencia de Desastres de Nepal indicó el martes que, por el momento, en el país se han contabilizado 987 fallecidos y 3 mil 916 desaparecidos, de los cuales 583 son extranjeros.

Por su parte, las autoridades chinas reportaron 16 decesos y 546 desaparecidos en su última actualización el domingo.

Según las autoridades nepalíes, hasta el momento se ha rescatado al menos a 11 mil 814 personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gráfico Muestra Cómo Inició la Tragedia en Nepal con Inundaciones en Cadena

Los equipos de emergencias han estado utilizando helicópteros y otras aeronaves para llegar a comunidades aisladas en zonas donde las carreteras y los puentes quedaron destruidos por la crecida y los deslizamientos de tierra.

Las autoridades seguían buscando el martes a miles de personas que siguen en paradero desconocido. Los equipos de rescate también trabajan para brindar asistencia a los sobrevivientes en zonas donde las carreteras y otras rutas de transporte han resultado dañadas o cortadas.

Para los rescatistas, la prioridad inmediata sigue siendo encontrar a los al menos 900 trabajadores desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos dañados por las inundaciones repentinas, de los cuales se cree que unos 500 están atrapados en el interior de túneles.

Imágenes difundidas por el ejército de Nepal mostraron a equipos de rescate entrando en túneles oscuros llenos de escombros, avanzando entre el lodo y el agua y trepando sobre rocas mientras buscaban señales de vida.

La catástrofe del 26 de agosto comenzó con una cadena de acontecimientos en lo alto del Himalaya. El colapso de un glaciar hizo que grandes cantidades de rocas, hielo y agua de deshielo se precipitaran hacia los valles situados más abajo, lo que provocó potentes inundaciones río abajo.

El derrumbe parece haber sido causado por un fallo en el lecho rocoso bajo un glaciar en la región del Himalaya. El desprendimiento de rocas fue lo suficientemente potente como para registrarse como un evento sísmico de magnitud 5.2.

La ola de agua y escombros resultante llegó a los ríos que fluyen por valles en Tíbet y Nepal, lo que hizo que su caudal subiera rápidamente. La crecida arrasó viviendas, edificios, carreteras y puentes y arrastró lodo y rocas río abajo.

ICM