Accidentes

Pipa de Agua Choca y Vuelca en la Autopista México-Querétaro

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunas afectaciones a la vialidad que fueron atendidas por la Guardia Nacional

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Pipa Vuelca Cerca de la Caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro
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