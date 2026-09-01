Pipa de Agua Choca y Vuelca en la Autopista México-Querétaro

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

En las primeras horas de este martes, la autopista México-Querétaro presentó los siguientes accidentes, afectaciones o problemas viales, informó tanto la Guardia Nacional como Caminos y Puentes Federales (Capufe):

A las 5:00 horas, del km 148 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 07:16 horas, se reportó reducción de carriles en el km 45, dirección CDMX, por atención de accidente (salida del camino de tracto camión tipo pipa).

Los hechos ocurrieron antes de llegar a la caseta de Tepotzotlán, donde una pipa que transportaba agua terminó volcada y atorada en una cuneta, en dirección a la Ciudad de México.

La unidad chocó primero con el muro de contención y luego volcó sobre árboles que impidieron que siguiera derrapando.

También se informó sobre otro accidente cerca del km 013+800 de la carretera Chamapa-Lechería, a la altura de Atizapán de Zaragoza, lo que ocasinó cierre parcial de circulación.

Por otra parte, Capufe adelantó que el próximo 2 de septiembre habrá cierres parciales en ambos sentidos, a la altura del km 88, debido al montaje de estructuras.

El organismo carretero recomendó a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado y manejar con precaución.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoQuerétaro 🚧



Se realizarán cierres parciales en ambos sentidos, a la altura del km 88, debido al montaje de estructuras.



Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con precaución.#CAPUFEInforma pic.twitter.com/1xkpWvQLag — CAPUFE (@CAPUFE) September 1, 2026

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM