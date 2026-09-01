Volcadura e Incendio de Tráiler Provocan Cierre en Autopista Chamapa-Lechería

La Autopista Chamapa-Lechería fue cerrada en dirección a Toluca debido a la volcadura de un tráiler que se incendió a la altura de la caseta Madín, en Atizapán, Estado de México.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que la vialidad continuaba bloqueada en dirección a Chamapa, aunque reportes preliminares indicaron que las llamas fueron sofocadas.

Aparentemente, el tractocamión de doble remolque se estrelló contra bloques de concreto cerca de la caseta poco antes de la medianoche del lunes. Hasta las 1:01 horas de este martes, las labores continuaban para el retiro de la unidad siniestrada, indicó Capufe.

El accidente se reportó a las 23:08 horas, a la altura del kilómetro 14, y se instó a los automovilistas a tomar precauciones.

Imágenes compartidas por Protección Civil de Atizapán mostraron que la parte delantera del tráiler quedó calcinada.

Al sitio acudieron bomberos de Atizapán, así como personal de la Guardia Nacional.

La autopista Chamapa-Lechería es zona de accidentes recurrentes, debido a la alta afluencia vial, pues conecta la zona norponiente con la zona poniente del Valle de México. Une los municipios de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan de Juárez.

Apenas el pasado 30 de agosto, a las 2:59 horas, un vehículo chocó contra el muro central en el km 18 de la vialidad, en dirección a Lechería.

Un día antes, a las 6:10 horas, ocurrió lo mismo, pero a la altura del km 8 en la misma dirección. La noche del 28 de agosto, el percance fue en el km 5, pero hacia Chamapa. El 27 de agosto, el incidente de un tráiler provocó carga vehicular muy temprano en la misma autopista.

ASJ