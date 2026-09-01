Accidentes

Volcadura e Incendio de Tráiler Provocan Cierre en Autopista Chamapa-Lechería

El tractocamión de doble remolque se estrelló contra bloques de concreto cerca de la caseta de la salida a Presa Madín

AccidenteFoto: Facebook | Josuesito Jaimes.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+