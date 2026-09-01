Tren Maya Registra Percance de Vía al Salir de la Estación San Francisco de Campeche

El Tren Maya sufrió un accidente en uno de sus trenes en la ruta Cancún-Palenque. Según se lee en un comunicado, cerca de las 3:30 de la tarde, el tren “registró un percance de vía en el último de su vagones”.

El incidente ocurrió a 50 metros de la estación San Francisco Campeche, en la capital del estado. Ante el siniestro, el maquinista detuvo la marcha de la unidad, sin que se registraran lesionados entre los 123 pasajeros.

Según informó el Tren Maya, se proporcionó hidratación y alimentos a las personas usuarias. Cerca de las 4:00 se realizó el descenso ordenado a la estación San Francisco de Campeche.

Los pasajeros fueron trasladados vía terrestre a la próxima estación, Edzná, desde donde pudieron continuar con su viaje. Cabe señalar que en todo momento recibieron el acompañamiento del personal que labora en el servicio ferroviario.

En el comunicado sobre el siniestro, se anunció la intervención de la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios. Este organismo será responsable de realizar la investigación técnica del hecho.

El resto de los servicios del Tren Maya no registró inconvenientes. En el comunicado también se señaló:

“Tren Maya lamenta los inconvenientes ocasionados por esta eventualidad y refrenda su compromiso con la seguridad y el cuidado de las personas usuarias”.