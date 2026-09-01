Accidentes

Tren Maya Registra Percance de Vía al Salir de la Estación San Francisco de Campeche

El maquinista detuvo la marcha de la unidad, sin que se registraran lesionados entre los 123 pasajeros

Tren MayaReportan accidente en el Tren Maya. Foto: Cuartoscuro
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