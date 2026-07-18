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¿Sales de CDMX? Conoce la Estación Más Cercana al Tren Maya y el Costo del Viaje 2026

La ruta ferroviaria recorre más de mil 500 kilómetros por el sureste mexicano y conecta destinos turísticos, arqueológicos y naturales

Tren Maya 2026. Foto: CuartoscuroTren Maya 2026. Foto: Cuartoscuro

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Conoce la ruta del Tren Maya: más de 1500 km de historia y naturaleza. Desde CDMX, Palenque es tu puerta de entrada. Infórmate sobre tarifas y opciones de viaje.

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