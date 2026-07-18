¿Sales de CDMX? Conoce la Estación Más Cercana al Tren Maya y el Costo del Viaje 2026

Si planeas viajar al Tren Maya desde la Ciudad de México, es importante conocer cuál es la estación más cercana, así como los costos del recorrido antes de organizar tu traslado. La ruta ferroviaria recorre mil 554 kilómetros por el sureste del país y conecta los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El costo del viaje depende de los tramos que recorras, tu nacionalidad y el tipo de boleto que elijas. El Tren Maya cuenta con diferentes tarifas para pasajeros nacionales, internacionales, personas con credencial del INAPAM y tarifas locales con identificación oficial.

¿Cuánto cuesta el recorrido completo en el Tren Maya?

El Tren Maya recorre mil 554 kilómetros divididos en siete tramos y cuenta con más de 30 estaciones que conectan zonas arqueológicas, selvas y playas del sureste mexicano.

Uno de los recorridos más representativos es el trayecto de Palenque en Chiapas, a Tulum en Quintana Roo, cuyo costo total es de mil 612 pesos.

La tarifa del recorrido entre Palenque (Chiapas) y Centenario (Campeche) es la siguiente:

Clase turista:

· Turista nacional: 671 pesos.

· Turista internacional: 895 pesos.

· INAPAM: 336 pesos.

· Tarifa local con INE (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche): 447.50 pesos.

Clase premier:

· Turista nacional: 806 pesos.

· Turista internacional: mil 74 pesos.

El Tren Maya ofrece distintas rutas dependiendo del interés del viajero, ya sea conocer sitios históricos, zonas arqueológicas, naturaleza o paisajes de la selva maya y el Caribe mexicano.

Ruta del Tren Maya 2026

¿Cuál es la estación más cercana al Tren Maya desde la CDMX?

La estación del Tren Maya más cercana a la Ciudad de México es Palenque, Chiapas, considerada una de las principales puertas de entrada al recorrido ferroviario.

Para llegar desde la capital del país, una de las opciones más prácticas es viajar en avión desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco.

El vuelo tiene una duración aproximada de una hora y 30 minutos. Desde Villahermosa, el traslado hacia la estación de Palenque puede realizarse en autobús ADO o taxi colectivo, con un tiempo estimado de alrededor de dos horas por carretera.

Una vez en Palenque, los viajeros pueden abordar el Tren Maya y comenzar el recorrido por los distintos destinos que forman parte de la ruta ferroviaria del sureste mexicano.