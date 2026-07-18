Internacional

Previo a la Final del Mundial entre España y Argentina Surgen las Predicciones sobre el Ganador

Para el juego de este domingo han surgido una gran cantidad de pronósticos, pero hay dos que se han vuelto virales y no se trata de analistas en futbol, son los de una jirafa y un hipopótamo

Jugadores de Argentina y España.Foto: IMAGN IMAGES vía Reuters | Reuters

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Antes de la final del Mundial, las predicciones de una jirafa y un hipopótamo se vuelven virales. Fali elige a España y Moo Deng a Argentina. ¿Quién acertará?

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