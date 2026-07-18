Previo a la Final del Mundial entre España y Argentina Surgen las Predicciones sobre el Ganador

Previo a la final del Mundial entre España y Argentina dos pronósticos se han hecho virales por sus autores peculiares.

Uno de ellos es el del hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que conquistó las redes sociales en 2024 y que este sábado predijo que la selección de Argentina se impondrá a la de España en la final del Mundial.

Moo Deng, que vive en el zoológico de Khao Kheow al este de Bangkok, eligió sin dudar una sandía preparada por sus cuidadores en la que aparecían las letras ARG y que estaba coronada con una bandera de ese país.

Al respecto el director del centro, Narongwit Chodchoi, explicó a los medios que la actividad busca entretener a los visitantes, y aportar enriquecimiento y ejercicio al animal, aunque aclaró que no invita a apoyar a un equipo en concreto, ni a participar en otras actividades, como las apuestas, que en Tailandia están prohibidas.

En una actividad el pasado martes, Moo Deng apostó por Francia e Inglaterra como los dos países que disputarían la final, predicción que no resultó acertada.

Donde sí acertó el animal, afamado por su cara adorable y su carácter amistoso, fue el predecir la victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de 2024.

Aunque la confiabilidad de estas predicciones no tiene fundamento, otros animales se han hecho famosos al acertar los resultados, uno de ellos fue el pulpo Paul que en 2010 acertó al predecir es España ganaría el Mundial en Sudáfrica.

Jirafa Fali pronostica triunfo de España

Otro de los animales famosos en este Mundial es la jirafa Fali, uno de los más emblemáticos del zoológico Terra Natura de Murcia al sur de España.

Fali se ha pronunciado nuevamente sobre el Mundial y ha elegido a España como ganadora de la final este domingo frente a Argentina en Nueva York.

La jirafa se ha convertido en uno de los protagonistas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por sus aciertos en los partidos de la selección española, pronosticando correctamente todas las victorias del equipo luego de elegir, antes de cada juego, uno de los dos cubos identificados con las banderas de los equipos.

Tras acertar los triunfos frente a Portugal, Bélgica y Francia, el animal apostó por España otra vez en la final de este domingo.

Con información de EFE.

LECQ