Internacional

Sheinbaum, Trump y Carney se Reunirán por Primera Vez en Un Partido del Mundial 2026

La presidenta coincidirá con sus homólogos estadounidense Donald Trump y canadiense Mark Carney en la Final entre España vs Argentina

La presidenta Sheinbaum y sus homólogos estadounidense Trump y canadiense Carney. Foto: APLa presidenta Sheinbaum y sus homólogos estadounidense Trump y canadiense Carney. Foto: AP
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