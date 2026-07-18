Sheinbaum, Trump y Carney se Reunirán por Primera Vez en Un Partido del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, donde coincidirá con sus homólogos estadounidense Donald Trump y canadiense Mark Carney.

El encuentro deportivo marcará la primera ocasión en que los tres líderes de los países anfitriones de la Copa del Mundo compartan un evento oficial dentro del torneo.

La mandataria mexicana informó que estará presente el próximo 19 de julio en el estadio donde se disputará la final, luego de recibir la invitación del presidente Trump.

La presencia de Sheinbaum cobra relevancia porque compartirá palco con Donald Trump y Mark Carney, en un escenario que también tendrá un importante componente diplomático, aunque el motivo principal será presenciar la final entre España y Argentina.

Trump y Carney, en medio de tensiones por humo de incendios en Canadá

El encuentro entre Trump y Carney se da en medio de un momento de tensión entre Estados Unidos y Canadá por la crisis ambiental provocada por los incendios forestales.

En los últimos días, una densa nube de humo procedente de cientos de incendios en territorio canadiense deterioró la calidad del aire en Nueva York y otras ciudades del noreste estadounidense, generando preocupación por la realización del partido.

La situación escaló luego de que el presidente Donald Trump responsabilizara al gobierno canadiense por el impacto de los incendios y amenazara con imponer nuevos aranceles, al considerar que el humo ha provocado afectaciones económicas y sanitarias en Estados Unidos.

Aunque la calidad del aire ha mostrado una mejoría en las últimas horas y la final entre España y Argentina sigue programada sin cambios, la FIFA mantiene un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas.

¿Cuándo y dónde será la Final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 enfrentará a una selección de España que busca conquistar su segundo título del mundo y a una Argentina que intentará defender la corona obtenida cuatro años antes.

El partido se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Sede de Nueva York Nueva Jersey, y reunirá a diversas figuras políticas internacionales, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos y diplomáticos más importantes del año.

AMP