Sheinbaum Confirma que Viajará a EUA para Ver la Final del Mundial 2026 tras Invitación de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará este domingo 19 de julio 2026 a Estados Unidos para ver la final del Mundial 2026, donde España vs Argentina disputarán su encuentro en New York en el Estadio Sede New Jersey.

Así lo dio a conocer la Presidenta este viernes 17 de julio 2026, luego de su gira en Quintana Roo donde estuvo acompañada de la gobernadora Mara Lezama.

Así confirmó Sheinbaum que viajará a EUA

A bordo de una camioneta negra, la prensa le preguntó:

¿Se va al Mundial, Presidenta? y después de algunos segundos por la cantidad de gente que se acercaba a la unidad, Sheinbaum respondió:

"Recibí una invitación del Presidente Trump para ir el domingo a la final, y tomé la decisión de sí asistir, pues es una invitación del presidente de Estados Unidos".

En tanto, también dijo que estará presente el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

¿Cuándo viaja Sheinbaum a EUA para la final del Mundial 2026?

La presidenta dijo que viajará mañana sábado 18 de julio y regresa el lunes por la mañana. Y anunció que mañana dará un mensaje sobre su asistencia a la final del Mundial 2026.

La Presidenta reiteró acudirá a la final del Mundial 2026, ya que "fue una invitación directa" del presidente de Estados Unidos.