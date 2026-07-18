Futbol

Sheinbaum Confirma que Viajará a EUA para Ver la Final del Mundial 2026 tras Invitación de Trump

La final de España vs Argentina se disputará este 19 de julio 2026 en New York en el Estadio Sede New Jersey

Claudia Sheinbaum Viajará a Estados Unidos para Ver la Final del Mundial 2026 España vs Argentina 19 Julio 2026Cuartoscuro
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