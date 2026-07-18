Seguridad

Detienen a Sujeto en Puebla por Presuntamente Robar Tres Millones de Pesos en Oaxaca

José Sebastián "N" alias "Puchungo" era requerido por las autoridades oaxaqueñas por supuestamente asaltar a un cuentahabiente.

Detenido José Sebastián N Puchungo Puebla Robo Cuentahabiente Tres Millones Pesos OaxacaDetienen a Sujeto en Puebla por Presunto Robo de Tres Millones de Pesos en Oaxaca. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Impactante detención en Puebla: José Sebastián 'N', alias 'Puchungo', arrestado por robar 3 millones de pesos en Oaxaca. Conoce los detalles de este caso que involucra al DIF estatal.

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