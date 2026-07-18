Detienen a Sujeto en Puebla por Presuntamente Robar Tres Millones de Pesos en Oaxaca

Este viernes 17 de julio de 2026 se dio a conocer la detención en la ciudad de Puebla de José Sebastián “N” alias “Puchungo” por ser presunto responsable de robo calificado en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, el hoy detenido habría participado en un asalto a un cuentahabiente en dicha entidad robándole la cantidad de más de tres millones de pesos.

José Sebastián “N” robó tres millones de pesos a cuentahabiente en Oaxaca

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad requirente, los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2026, cuando el hoy detenido, en compañía de otras personas, presuntamente participó en un robo con violencia contra un cuentahabiente, en agravio de una persona y en perjuicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca.

Como resultado de este hecho, la víctima fue despojada de más de tres millones de pesos, de los cuales una parte correspondía a recursos destinados al pago de nómina de trabajadores de dicha dependencia estatal.

Derivado de actos de investigación de campo y gabinete, personal de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional de la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo conocimiento de que José Sebastián “N” se encontraba en la ciudad de Puebla, por lo que implementó acciones para ubicarlo y dar cumplimiento al mandamiento judicial vigente.

Detienen en Puebla a José Sebastián “N” por robo a cuentahabiente en Oaxaca

La FGE Puebla, mediante acciones de colaboración interinstitucional, cumplimentó orden de aprehensión contra José Sebastián “N”, alias “Puchungo”, de 27 años de edad, requerido por autoridades del estado de Oaxaca por los delitos de robo calificado con violencia física a las personas y asociación delictuosa.

El 15 de julio de 2026, agentes investigadores de la FGE Puebla localizaron al probable responsable en la colonia San Rafael Oriente, donde fue detenido formalmente tras corroborar su identidad y hacerle saber el mandamiento judicial emitido por un Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.

Tras su aprehensión, José Sebastián “N” fue trasladado a instalaciones de la FGE Puebla para la certificación médica y los trámites protocolarios correspondientes, quedando en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para su traslado ante la autoridad judicial que lo requiere.

Con información de N+

GMAZ