Cuerpo de Dafne es Trasladado a Mante, Tamaulipas; Familia Exige Justicia

Luego del trágico deceso ocurrido la noche del 16 de julio en la academia militarizada "Marina Donitz" en Ciudad Madero, los restos de la joven Dafne, de 13 años, regresaron a su natal Mante, Tamaulipas.

En la entrada de la ciudad, justo en la Glorieta de Juárez, la carroza que trasladaba sus restos fue recibida por decenas de vehículos, motociclistas e incluso peatones, quienes portaban un globo blanco, uniéndose a la pena de la familia Quintos.

Cabe mencionar que en un acto de respeto y solidaridad, algunas personas se han acercado hasta su domicilio para dejar fotografías, veladoras y algunos ramos con flores.

¿Qué se sabe de la muerte de Dafne Quintos?

Alejandra Quintos denunció públicamente el fallecimiento de su hija, Dafne Quintos de 13 años de edad residentes del Ciudad Mante quien presuntamente perdió la vida mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, actualmente ubicada sobre la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero, antes se encontraba en la colonia Unidad Nacional y fue desalojada el pasado 13 de agosto por presuntamente incumplir un pago.

De acuerdo con el testimonio de la madre, la menor ingresó el día Lunes 13 de julio el 2025 donde recibiría actividades enfocadas en disciplina militar, prácticas deportivas, a pesar que Dafne era una menor con buena conducta su progenitora tenía la intención de que su hija fuera más autónoma, sin embargo durante la madrugada del viernes, la familia recibió a la adolescente ya sin vida, sin que hayan proporcionado una explicación clara sobre su fallecimiento.

¿Qué se sabe de la escuela militarizada?

Actualmente la academia militarizada se encuentra acordonada y con sellos de aseguramiento del inmueble. Como parte de sus acciones para exigir justicia, los familiares acudieron a las instalaciones de la FENAM ubicada en Tampico, donde presentaron documentación para levantar la denuncia. En el lugar madres de familia y exalumnos acudieron apoyar a la familia.