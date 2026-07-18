Sociedad

Cuerpo de Dafne es Trasladado a Mante, Tamaulipas; Familia Exige Justicia

Ciudadanos y familiares reciben el cuerpo de Dafne en Mante, Tamaulipas.

Cuerpo de Dafne es Trasladado a Mante, Tamaulipas; Ciudadanos y Familia la DespidenFoto: Dafne Quintos

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Dafne Quintos, de 13 años, fallece en un campamento de verano en Ciudad Madero. Su cuerpo es recibido en Mante, Tamaulipas, por familiares y ciudadanos con globos blancos.

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