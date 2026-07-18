¿Quién Fue Dafne Zapata Quintos, Menor que Murió en Campamento Militarizado en Tamaulipas?

En N+ te contamos del caso de Dafne Zapata Quintos Martínez, quien murió en un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su familia exige justicia.

Las autoridades ya investigan la muerte de la menor de 13 años de edad, quien tenía apenas cuatro días de haber ingresado a las instalaciones de la escuela militar con la finalidad de pasar sus vacaciones realizando diversas actividades, las cuales estaban programadas para finalizar el 31 de julio de 2026.

Sin embargo, este jueves 16 de julio 2026 su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada por parte del personal de la escuela para informarle que su hija había muerto.

“No es justo, tiene 4 días aquí y me la van a entregar muerta", afirmó.

La madre de Dafne refiere que no descansará hasta encontrar justicia. En tanto, autoridades municipales de El Mante, indicaron que realizan acompañamiento y brindan todo lo necesario a la familia de la menor.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tragedia en Tamaulipas: Muere Niña de 13 Años en Campamento de Escuela Militarizada

¿Quién era Dafne Zapata Quintos?

Dafne Zapata Quintos Martínez, tenía 13 años de edad, era originaria del municipio de El Mante, Tamaulipas.

Era conocida por ser una joven alegre y disciplinada.

Dafne no solo era una buena estudiante, también tenía talento para las artes y el deporte.

Practicaba box en un gimnasio de su localidad, donde la recuerdan con mucho cariño.

“Su disciplina, esfuerzo y pasión por este deporte dejaron una huella en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla y compartir el gimnasio con ella”.

Foto: Mike's Gym

Junto al mensaje en el que muestran solidaridad a sus seres queridos, incluyeron fotografías en las que se observa a Dafne Zapata Quintos, practicando box llena de energía.

“Tu espíritu de lucha permanecerá siempre con nosotros. Nunca te olvidaremos”, indicaron.

Dafne también amaba bailar, por ello, fue alumna de la Academia Mante, donde fue coronada como Reina en 2024. Personal de la institución también pidió justicia.

“Pedimos justicia para nuestra exreina 2024, no se vale lo que le hicieron, solo era una niña de 13 años”.

Su mamá, Alejandra Quintos es profesora y Dafne era su única hija.

“(A Dafne) La metió a la academia de militares para que forjara carácter, porque era muy tímida. (Era) Una niña de casa que no le hacía nada malo a nadie, por favor, exigimos justicia. Esto no puede quedar así”, recordaron.

Dafne Zapata Quintos también disfrutaba de maquillarse y modelar. Ahora sus seres queridos preparan los servicios funerarios para darle el último adiós en una funeraria de su comunidad, donde se ha pedido vistan de color blanco para honrar su memoria.

EPP