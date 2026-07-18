Homicidios

¿Quién Fue Dafne Zapata Quintos, Menor que Murió en Campamento Militarizado en Tamaulipas?

Dafne Zatapa de 13 años de edad, murió en un campamento militarizado ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas

Dafne Zapata Quintos Martínez de 13 años murió en un campamento militarizado en TamaulipasFoto: Academia de Gimnasia y Baile
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