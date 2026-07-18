Homicidios

Caso Dafne: Menor Muere en Campamento de Verano Militar en Tamaulipas, ¿Qué sabemos?

Dafne acudió a un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, dos días después notificaron a su familia de su fallecimiento en Ciudad Madero, Tamaulipas

La Academia Militarizada Doenitz es investigada por la muerte de una menor en un campamento de veranoFoto: Google Maps

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Dafne Zapata, menor de 13 años, muere en campamento militar en Tamaulipas. La familia busca respuestas y justicia.

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