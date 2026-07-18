Caso Dafne: Menor Muere en Campamento de Verano Militar en Tamaulipas, ¿Qué sabemos?

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez en la Academia Militarizada Doenitz es investigada por las autoridades en Ciudad Madero, Tamaulipas; llevaba apenas unos días en un campamento de verano.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre de la menor, de 13 años de edad, fue notificada la noche de este jueves 16 de julio 2026, que tenía que acudir a las instalaciones porque su hija se puso mal, cuando solicitó que la llevaran a recibir atención médica, el personal de la escuela militar aseguró que ya había fallecido.

“No es justo, tiene 4 días aquí y me la van a entregar muerta", afirmó Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Dafne viajó desde Ciudad Mante hasta Ciudad Madero el 13 de julio para ingresar a las actividades que se ofrecían a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en la Academia Militarizada Doenitz.

El curso de verano se llevaría a cabo hasta el 31 de julio, en sus instalaciones ubicadas en la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Primero de Mayo.

“No me importa llegar hasta las últimas consecuencias, es mi única hija”, afirmó desde el exterior de la escuela militar mientras los servicios periciales realizaban el levantamiento del cuerpo.

¿Qué pasó con Dafne en la Academia Militarizada Doenitz?

La madre de Dafne indicó que la Fiscalía de Tamaulipas le proporcionó los resultados de la necropsia, donde se indica que la menor murió por asfixia y encontraron agua en sus pulmones.

“El resultado es fatal, su cuerpecito ya no resistió... por eso murió. Y tenía mucha agüita en sus pulmones", indicó.

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Agradeció el apoyo que ha recibido por sus seres queridos, así como padres de familia y alumnos de la escuela militar, a quienes considera que Dafne salvó de más hechos de violencia.

"Me voy a ir a acusarlos hasta las últimas instancias, hasta donde tope, porque esto no se puede quedar así”, puntualizó.

Autoridades reaccionan

Luego de darse a conocer el caso de la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez al interior de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, el DIF de El Mante, informó que el Gobierno Municipal de El Mante y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), expresaron su más profundo pesar y solidaridad con la familia afectada.

También señaló que intervendrá de manera inmediata para brindar el acompañamiento legal y jurídico necesario. "Nuestro equipo de profesionales asesorará y respaldará a la familia en cada paso de este proceso", afirmó.

En tanto, el DIF de El Mante, señaló que confía en las instituciones para esclarecer el caso del fallecimiento de la adolescente de 13 años de edad en el campamento militarizado.

"Confiamos en que las instituciones de justicia harán lo necesario para el esclarecimiento de los hechos, ante este lamentable suceso que hoy enluta y conmueve a nuestra comunidad", afirmó.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no se ha pronunciado sobre el caso.

EPP