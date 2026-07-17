Homicidios

Localizan Sin Vida a Mujer Trans en el Valle de Mexicali; Víctima Permanece Sin Identificar

La víctima fue encontrada parcialmente cubierta con arena en el ejido Jiquilpan y permanece sin identificar. La Fiscalía investiga si si se trata de un crimen e odio.

Investigan Hallazgo de Mujer Trans Sin Vida en el Valle de Mexicali Título Editorial:Investigan Hallazgo de Mujer Trans Sin Vida en el Valle de Mexicali Título Editorial | Foto: N+

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Mujer trans encontrada sin vida en Mexicali, posible crimen de odio. Autoridades piden ayuda para identificarla. Tenía tatuajes 'David' y 'Mía'. Infórmate y comparte.

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