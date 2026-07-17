Localizan Sin Vida a Mujer Trans en el Valle de Mexicali; Víctima Permanece Sin Identificar

Una mujer trans fue localizada sin vida en las inmediaciones del ejido Jiquilpan, en el Valle de Mexicali. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso y determinar si el homicidio pudo haber sido motivado por razones de identidad de género.

El cuerpo permanece sin ser identificado, por lo que las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares.

Cuerpo fue hallado parcialmente cubierto con arena

De acuerdo con información del Servicio Médico Forense (Semefo), la víctima fue encontrada a un costado de la carretera estatal número 3, parcialmente cubierta con arena.

Los primeros estudios forenses establecieron que se trata de una persona de entre 45 y 50 años de edad, cuya causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

Como señas particulares, presentaba diversos tatuajes, entre ellos los nombres "David" y "Mía", los cuales podrían contribuir a su identificación.

El cuerpo permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si el homicidio fue cometido por motivos relacionados con la identidad de género de la víctima o si existen otras líneas de investigación.

Información Kitzia Flores

APG