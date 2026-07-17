Seguridad

Decomisan 71 Paquetes de Metanfetamina Ocultos en Carro que Cruzó de Tijuana a San Ysidro

Agentes de la CBP localizaron 71 paquetes de metanfetamina ocultos en un vehículo que intentaba cruzar por el puerto de entrada de San Ysidro

Decomisan Metanfetamina con Valor de 150 Mil Dólares en Puerto de San YsidroDecomisan Metanfetamina con Valor de 150 Mil Dólares en Puerto de San Ysidro | FOTO: CBP

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94 libras de metanfetamina incautadas en la frontera Tijuana-San Ysidro. Un joven de 20 años detenido tras el hallazgo. Conoce el papel crucial de la tecnología y los caninos en este operativo.

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