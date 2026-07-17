Decomisan 71 Paquetes de Metanfetamina Ocultos en Carro que Cruzó de Tijuana a San Ysidro

Un cargamento de casi 94 libras de metanfetamina fue asegurado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante una inspección en el puerto de entrada de San Ysidro.

La droga estaba oculta en un automóvil que era conducido por un ciudadano estadounidense de 20 años, quien fue detenido y quedó sujeto a un proceso judicial federal por presuntos delitos relacionados con la importación de narcóticos.

¿Cómo localizaron la droga?

De acuerdo con la CBP, los hechos ocurrieron el 5 de julio, cuando el conductor de un Nissan Versa modelo 2014 fue enviado a una inspección secundaria luego de que un medidor de densidad detectara lecturas inusualmente altas en las puertas del vehículo.

Durante la revisión, un binomio canino alertó sobre la posible presencia de narcóticos y un sistema de imágenes no intrusivo confirmó anomalías en la unidad.

Posteriormente, los agentes realizaron una inspección física y localizaron 71 paquetes de metanfetamina ocultos en los paneles laterales traseros y en las puertas del automóvil.

La droga tuvo un peso aproximado de 93.9 libras y un valor estimado de 150 mil 240 dólares en el mercado.

Conductor enfrentará cargos federales

Tras el aseguramiento, la CBP confiscó la metanfetamina, el vehículo, un localizador GPS y dos teléfonos celulares.

El conductor fue arrestado y enfrentará un proceso judicial federal por presuntos delitos relacionados con la importación de estupefacientes.

La directora del puerto de San Ysidro, Mariza Marín, destacó que el decomiso fue resultado del trabajo coordinado de los agentes, el apoyo de la unidad canina y el uso de tecnología de inspección para detectar cargamentos ilícitos.

APG