Pareja y Bebé Quedan Atrapados en Arroyo a Bordo de Camioneta de Caborca, Sonora

Una familia integrada por padre, madre e hijo, menor de edad viajaban en un pick up e intentaron cruzar el Río Asunción a la altura del vado Las Cocheras, en la zona rural agrícola de Caborca a 5 kilómetros del área urbana, fue arrastrada por la corriente y después de horas de angustia lograron ser rescatados por cuerpos de emergencias.

El reporte se dio poco antes de las 09:00 de la mañana del viernes, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos Voluntarios de Caborca, Cruz Roja y Protección Civil Municipal, Policía Estatal, así como civiles que intentaron usar una retroexcavadora para sacarlos, pero se atascó.

Rescataron en primera instancia al niño y posteriormente a los padres

Para hacer llegar una cuerda, se arrojó un elemento de bomberos con un bidón amarrado, pero no logró llegar al vehículo y quedó del otro lado del río. Después de varios intentos el agente de la Policía Municipal, Rogelio Celaya, logró hacerles llegar a modo de lazo la cuerda, la cual de un lado fue atada al pick up y del otro a un árbol de Palo Verde.

Con esto lograron hacer contacto los cuerpos de emergencia y sacar en primera instancia al niño en un bote salvavidas y quedó a salvo. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y Bomberos después de hacer labor de convencimiento a la mujer que se encontraba visiblemente asustada pudieron colocarle un arnés y así fue que la pudieron llevar hasta la orilla con bien, al igual que el padre.