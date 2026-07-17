Seguridad

Pareja y Bebé Quedan Atrapados en Arroyo a Bordo de Camioneta de Caborca, Sonora

Luego de aparentemente intentar cruzar un arroyo, una pareja junto a su bebé quedaron atrapados en el vado Las Cocheras en Caborca, Sonora.

Pareja y Bebé Quedan Atrapados en Arroyo a Bordo de Camioneta de Caborca, SonoraPareja y Bebé Quedan Atrapados en Arroyo a Bordo de Camioneta de Caborca, Sonora. Foto: Ariete Caborca

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Intentaron cruzar un arroyo en Caborca y quedaron atrapados. La rápida acción de los cuerpos de emergencia salvó a la familia. Conoce los detalles del rescate.

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