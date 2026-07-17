Seguridad

Exigen Justicia Para Karen; Salió con Sus Amigos y Fue Localizada Sin Vida en Tonalá

El caso continúa avanzando mientras los familiares esperan que las autoridades esclarezcan los hechos.

Festejo cumpleaños Karen Miranda Ayala TorresKaren Miranda tenía pensado poner un negocio de uñas junto con su madre. Foto: Gabriela Torres

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Justicia para Karen: salió con amigos y fue hallada sin vida en Tonalá. Su madre pide respuestas mientras el caso avanza. Conoce más sobre esta trágica historia.

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