Exigen Justicia Para Karen; Salió con Sus Amigos y Fue Localizada Sin Vida en Tonalá

Cientos de flores, la llama de una veladora y un retrato, es lo que permanece en la habitación de Karen Miranda, la joven de 20 años que fue localizada sin vida en un barranco de la colonia Prado de los Tulipanes, en Tonalá. Tenía varios días desaparecida.

De acuerdo con la señora Gabriela Torres, madre de Karen Miranda, la joven salió a convivir con unos amigos; sin embargo, no regresó a casa.

“Quisiera que estuviera aquí, siempre, siempre conmigo. Éramos muy unidas, se dormía conmigo siempre”, dijo entre lágrimas la señora Gabriela.

Karen Miranda había festejado su cumpleaños hace poco. Foto: N+

Piden justicia para Karen

Apenas el 11 de junio, Karen Miranda había celebrado su cumpleaños. Gabriela pide justicia para su hija, quien tenía sueños y metas, mismas que fueron arrebatadas, presuntamente, por Iván ‘N’.

"Sí, le arrebató ese señor todos sus sueños, todo lo que ella quería hacer, que a mí me platicaba. Siempre era muy contenta, tenía sus tres chihuahuitas y le gustaban mucho sus animalitos".

Karen Miranda e Iván ‘N’ se conocieron el mismo día en que le arrebataron la vida. El plan inicial era convivir en la zona de Las Pilitas, en Tonalá, con algunos amigos, pero Karen no regresó a su hogar.

Fue el pasado fin de semana cuando los familiares le dieron el último adiós a Karen. Mientras tanto, en los próximos días la situación legal de Iván ‘N’ será definida tras realizarse las audiencias necesarias en el penal de Puente Grande.