Seguridad

Llegan a la FEMDO Cajas con Presuntas Evidencias tras Detención del Exgobernador de BC

Cajas presuntamente relacionadas con la empresa Ingemar llegaron hoy a las instalaciones de la FEMDO, en CDMX

Trasladan indicios de investigación de Ruffo a FEMDO · Guerrero, Cuauhtémoc | Alan Hernández OrtizFoto: N+

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La FEMDO recibe material clave tras la detención de Ernesto 'N' por huachicol fiscal. La red de contrabando más grande al descubierto.

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