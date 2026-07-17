Llegan a la FEMDO Cajas con Presuntas Evidencias tras Detención del Exgobernador de BC

La mañana de hoy, 17 de julio de 2026, llegó material a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presuntamente relacionada con la investigación que derivó en la detención de Ernesto ’N’, exgobernador de Baja California.

Un convoy, conformado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trasladó a la FEMDO, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), cajas presuntamente de la empresa Ingemar, con supuesto vínculo con el exgobernador de Baja California.

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¿Qué se sabe de la detención del exgobernador de Baja California?

Ernesto ’N’, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada, el jueves, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, detalló la Fiscalía General de la República (FGR), luego de un año de investigación.

En la conferencia mañanera de hoy, que se realizó en Tulum, Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que la detención del exgobernador de Baja California, sea un asunto político y apuntó que si Ernesto ’N' tiene documentación para comprobar su inocencia, entonces “actuará el sistema de justicia”.

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Mientras que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que la FGR realizó una investigación por más de un año, con la que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró identificar la red de huachicol fiscal, ligada al exgobernador de Baja California, considerada “de las más grandes de contrabando de combustible”.

García Harfuch reveló que la red de robo de combustible ingresaba la mercancía a territorio nacional y solo declaraba el 10% de la capacidad real del ferrotanque.

RMT