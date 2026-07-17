Tomorrowland 2026 En Vivo: ¿Dónde Ver el Festival Online? Horario de Transmisión por Internet

El Tomorrowland 2026 ya arrancó en Boom, Bélgica, y como cada año, la organización ofrece una cobertura digital gratuita para que los fans que no pudieron viajar puedan seguir el festival desde cualquier parte del mundo.

¿Cuándo es el Tomorrowland 2026?

Esta edición número 19 del festival se celebra en dos fines de semana: el primero del 17 al 19 de julio y el segundo del 24 al 26 de julio, sumando seis días de música electrónica en total.

Dónde ver Tomorrowland 2026 gratis en internet

Sitio Web

La organización transmitirá en vivo algunos de los sets más importantes desde los escenarios principales, especialmente Mainstage y Freedom, disponibles sin costo desde la página oficial de Tomorrowland, donde cada día se habilita un livestream con parte de la programación. El sitio también permite consultar los horarios de cada escenario y qué artistas se presentan a lo largo del día.

Youtube

El canal oficial de Tomorrowland en YouTube transmite varios de los sets más esperados y también ofrece resúmenes diarios, además de la señal completa de los tres días del fin de semana. Entre el primer y segundo fin de semana se compartirá una selección de los mejores momentos del Weekend 1, con presentaciones grabadas en escenarios como Atmosphere, Crystal Garden y The Great Library.

Para quienes prefieren seguir el festival de fondo, la estación oficial de Tomorrowland transmitirá más de 13 horas diarias de música, incluyendo los sets del evento, entrevistas con los DJ y enlaces en vivo desde Boom. La señal puede escucharse gratis desde la web oficial, la app del festival y YouTube.

Line-up destacado del primer fin de semana

Entre los headliners que se presentan estos días figuran Armin Van Buuren, Boris Brejcha, Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Holy Priest y Alok.

Cómo no perderse ningún set

La aplicación oficial permite activar recordatorios para recibir una notificación cuando esté por comenzar el set de un artista específico, una función útil para armar tu propia agenda de escenarios sin depender de la transmisión completa.