Boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026: Posibles Precios y Link para Comprar

Después de mucho tiempo ausentes, por fin llega un nuevo concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara para este 2026, por eso acá te contamos todos los detalles del show de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en el Estadio Jalisco, como los posibles precios de los boletos y el link para saber dónde comprar las entadas oficiales en Kingticketboleto.

Desde ya la gente busca conseguir boletos para Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco, sobre todo porque el concierto se realiza en el mes patrio y se empalma con un show que Julión Álvarez va a brindar en solitario, en el mismo escenario de la ciudad de Guadalajara y a través de la boletera mencionada previamente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nodal Invita al Escenario a Julión Álvarez y le Agradece el Apoyo al Inicio de su Carrera

¿Cuándo es el concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en Guadalajara 2026?

El próximo evento de Prófugos del Anexo se va a llevar a cabo el próximo sábado 26 de septiembre 2026, en el Estadio Jalisco, de Gdl. Para un partido de futbol, el inmueble tiene una capacidad para poco más de 55 mil espectadores. El horario del show aún está por anunciarse.

Un día antes, Julión Álvarez dará concierto en solitario en el recinto, a las 20:00 horas (8 de la noche, tiempo del centro de México) y se especifica que se trata de una función musical para mayores de 18 años con identificación oficial.

Posibles precios de boletos para Prófugos del Anexo 2026 en Guadalajara

La boletera oficial aún no da a conocer los precios oficiales para el concierto de Julión y Alfredo Olivas en Guadalajara, pero si nos guiamos por el evento que va a tener Julión Álvarez un día antes, los posibles costos para el 26 de septiembre podrían ser los siguientes:

Zona DIAMANTE: 6,500 pesos.

Zona VIP 2, 3, 4 o 5: 6,000 pesos.

Zona VIP 1 o 6: 5,500 pesos.

Zona ORO 2, 3, 4 o 5: 5,000 pesos.

Zona ORO 1 o 6: 4,500 pesos.

Zona PLATA 2, 3, 4 o 5: 4,000 pesos.

Zona PLATA 1 o 6: 3,500 pesos.

Zona BRONCE 2, 3, 4 o 5: 3,000 pesos.

Zona BRONCE 1 o 6: 2,500 pesos.

Zona ESMERALDA 2, 3, 4 o 5: 2,000 pesos.

Zona ESMERALDA 1 o 6: 1,500 pesos.

Palcos VIP: 2,000 pesos.

Zona ZAFIRO 2, 3, 4 O 5: 1,000 pesos.

Zona ZAFIRO 1 o 6: 850 pesos.

Preferente Oriente y Poniente: 800 pesos.

Zona A-Norte: 700 pesos.



Link dónde comprar boletos Prófugos del Anexo Guadalajara

Aún no se da a conocer el link oficial para poder comprar en línea los boletos para Prófugos del Anexo Gdl, pero debes estar pendiente de todo lo que se publique en la página oficial kingticketboleto.com, pues ahí aparecerá el enlace en cualquier momento, para adquirir entradas.

Al respecto, Julión Álvarez subió un video a sus redes sociales oficiales para pedirle a los fans de Prófugos del Anexo n dejarse engañar con posibles estafas para el concierto en Guadalajara.

"Mil gracias en nombre de Prófugos del Anexo. Nuevamente y confirmado al cien por ciento la fecha del 26 de septiembre de este 2026 en Guadalajara, Jalisco. Ojo, no se dejen engañar, los boletos aún no están a la venta y la única boletera autorizada es kingticketboleto, no boletos, porque ahí le agregan una s, hay otras que empiezan a salir con la venta y empiezan a estafar a nuestro publico. Estén pendientes de nuestras redes sociales, pongan mucha atención del tema de la pagina real de la boletera", comentó el intérprete mexicano.

AO