Pueblos Mágicos Cerca de Querétaro para Visitar en 2026: ¿Cuánto Tiempo Haces y Qué Hacer Ahí?

Querétaro cuenta con cinco Pueblos Mágicos ideales para una escapada de fin de semana. Te contamos cuánto tiempo se hace desde la capital y las principales actividades que puedes disfrutar.

Los 5 Pueblos Mágicos de Querétaro que Debes Visitar y Qué Hacer en Cada UnoLos 5 Pueblos Mágicos de Querétaro que Debes Visitar y Qué Hacer en Cada Uno. Foto: Juanluis

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¿Buscas una escapada cerca de Querétaro? Descubre los Pueblos Mágicos como Bernal y Tequisquiapan, ideales para disfrutar de la naturaleza y la cultura. ¡Aventúrate a solo unas horas de la ciudad!

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