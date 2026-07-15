Pueblos Mágicos Cerca de Querétaro para Visitar en 2026: ¿Cuánto Tiempo Haces y Qué Hacer Ahí?

Si buscas una escapada de fin de semana sin alejarte demasiado de Querétaro, los Pueblos Mágicos de la región ofrecen opciones para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía, la historia y las tradiciones. A pocas horas por carretera es posible encontrar destinos ideales para viajar en pareja, con amigos o en familia.

¿Qué Pueblos Mágicos puedes visitar cerca de Querétaro?

Bernal

Uno de los más cercanos es Bernal, famoso por su imponente Peña, está de 45 a 50 minutos de la capital queretana.

Puedes subir a la Peña de Bernal, recorrer el centro histórico, probar las tradicionales gorditas y comprar artesanías.

Tequisquiapan

Otra alternativa es Tequisquiapan, reconocido por sus viñedos, queserías, recorridos por el centro histórico y paseos en globo aerostático durante determinadas temporadas y está a 1 hora de la capital queretana.

Jalpan de Serra

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, Jalpan de Serra se encuentra a aproximadamente 3 horas y 30 minutos de la capital queretana y es considerado la puerta de entrada a la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

Entre sus principales atractivos destaca la Misión de Santiago de Jalpan, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, además de su centro histórico y el Museo Histórico de la Sierra Gorda.

San Joaquín

Ubicado a 2 horas y 30 minutos de la ciudad de Querétaro, San Joaquín es uno de los Pueblos Mágicos más representativos de la Sierra Gorda queretana y un destino ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.

Su principal atractivo son las Grutas Los Herrera, un sistema de cuevas con impresionantes formaciones rocosas que pueden recorrerse en visitas guiadas. Además, el municipio cuenta con senderos para caminatas, rutas de ciclismo de montaña y miradores naturales desde donde se aprecia el paisaje serrano.

El clima fresco durante gran parte del año lo convierte en una excelente opción para escapar del calor de la ciudad.

Cadereyta de Montes

A 1 hora y 20 minutos de Querétaro capital, Cadereyta de Montes ofrece una combinación de historia, naturaleza y gastronomía que lo convierte en uno de los destinos favoritos para una escapada de fin de semana.

Uno de sus principales atractivos es el Jardín Botánico Regional de Cadereyta, dedicado a la conservación de cactáceas y flora del semidesierto queretano. Muy cerca también se encuentra la Quinta Fernando Schmoll, reconocida por albergar una de las colecciones de cactus y suculentas más importantes de América Latina.

Ya sea para disfrutar de una caminata, degustar vino y queso, practicar actividades al aire libre o conocer la riqueza cultural de la región, los Pueblos Mágicos cercanos a Querétaro ofrecen opciones para todos los gustos durante cualquier época del año.