Muere Otro Migrante en Hechos Relacionados con ICE; Es el Cuarto en la Última Semana

La muerte del migrante Jesús Manuel Arenas Silva ocurre en un contexto de creciente atención sobre los operativos de ICE en Estados Unidos

Centro de Procesamiento de ICE Folkston D. Ray. Foto: APCentro de Procesamiento de ICE Folkston D. Ray. Foto: AP
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