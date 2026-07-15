Muere Otro Migrante en Hechos Relacionados con ICE; Es el Cuarto en la Última Semana

Un migrante venezolano identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años, murió mientras era trasladado entre dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de Georgia, convirtiéndose en el cuarto migrante fallecido en hechos relacionados con la autoridad migratoria durante la última semana.

De acuerdo con un comunicado de ICE, el hombre sufrió un presunto paro cardíaco el pasado lunes mientras viajaba en un autobús que lo transportaba del Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, al Centro de Procesamiento de ICE Folkston D. Ray.

Los agentes reportaron que Arenas Silva fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:46 horas, por lo que solicitaron atención médica de emergencia.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jesús Manuel Arenas Silva?

Los servicios de emergencia trasladaron al migrante venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8:31 horas.

Según ICE, la causa preliminar del fallecimiento sería un paro cardíaco, aunque precisó que el motivo oficial permanece pendiente de los resultados del examen forense.

La dependencia estadounidense aseguró que el venezolano había recibido atención médica y evaluaciones de salud mientras permaneció bajo custodia.

Asimismo, indicó que Arenas Silva ingresó a Estados Unidos en octubre de 2021, durante la administración del entonces presidente Joe Biden, y que un juez de inmigración de Atlanta había ordenado su deportación a Venezuela en abril de este año.

Suman 22 migrantes muertos bajo custodia de ICE en 2026

Con este caso, 22 migrantes han muerto bajo custodia de ICE en lo que va de 2026, de acuerdo con datos citados por la agencia EFE.

La cifra se suma a los 33 fallecimientos registrados durante 2025, el mayor número documentado en dos décadas, según el recuento de la organización National Immigration Project.

Por su parte, Human Rights Watch señaló recientemente que la tasa de mortalidad de personas detenidas por ICE se encuentra en su nivel más alto en más de diez años y que se ha más que duplicado desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El cuarto migrante fallecido en una semana

La muerte de Jesús Manuel Arenas Silva ocurre en un contexto de creciente atención sobre los operativos migratorios en Estados Unidos.

En los últimos días también se reportaron otros tres fallecimientos relacionados con acciones de ICE:

Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano y padre de tres hijos, murió el 7 de julio en Texas tras recibir disparos de agentes de ICE.

Joan Sebastián Guerrero, ciudadano colombiano de 26 años, falleció este lunes en Maine, también por disparos de agentes migratorios.

Un migrante mexicano murió atropellado en Florida el martes mientras intentaba huir de un operativo migratorio.

AMP