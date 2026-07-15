Se Descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca: Percance Involucró 2 Unidades; Así Ocurrió

De acuerdo con reportes, el percance se habría originado en el mismo sitio donde se ocurrió el accidente de diciembre pasado

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