Se Descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca: Percance Involucró 2 Unidades; Así Ocurrió

El Tren Interoceánico se descarriló en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, de acuerdo con un comunicado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el percance ocurrió la noche del 14 de julio 2026.

Según reportes sería en el mismo sitio donde se descarriló en diciembre pasado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según las autoridades, el percance ferroviario involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una, en el PK-230+800 (placa kilométrica).

"El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población".

De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía.

Asimismo, las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas, la operación continúa con normalidad.

Segundo incidente del Tren Interoceánico

El 28 de diciembre de 2025 se registró el primer accidente ferroviario del Tren Interoceánico con pasajeros a bordo. Fue un descarrilamiento en la Línea Z, entre Chivela y Nizandá, en Oaxaca, esto dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 100 heridos.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la causa principal del accidente de diciembre fue el exceso de velocirdad al tomar la curva.

La Línea Z es una de las principales rutas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ya que son más de 300 kilómetros que conecta el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz con el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.