Calendario Escolar 2026-2027 en Veracruz: ¿Cuántos Puentes Habrá Según SEP?

La Secretaría de Educación de Veracruz, compartió el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, que emitió la Secretaría de Educación Pública (SEP). En N+ te compartimos todas las fechas que debes conocer.

Este calendario emitido por las autoridades, es válido para todos los estudiantes de educación básica del estado de Veracruz, en el que se indican las fechas en las que habrá puentes, consejo técnico, periodos de evaluación y vacaciones.

Días festivos y vacaciones del calendario escolar 2026-2027 en Veracruz

Te dejamos todas las fechas relevantes del ciclo escolar correspondiente a los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional de Estados Unidos Mexicanos. Es de recordar, que a partir de este 15 de julio, ya se dio inicio con el receso escolar.

Agosto 2026:

Del 1 al 30 de agosto: Vacaciones de verano.

24, 25, 26, 27 y 28 de agosto: Consejo escolar fase intensiva.

Lunes 31 de agosto: Inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027.

Septiembre 2026:

Lunes 7 de septiembre: Jornada de concientización sobre a gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil.

Miércoles 16 de septiembre: Suspensión de labores docentes por el día del Independencia de México.

Viernes 25 de septiembre: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Octubre 2026:

Viernes 30 de octubre: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Noviembre 2026:

Lunes 2 de noviembre: Suspensión de labores docentes por día de muertos.

Viernes 13 de noviembre: Registro de calificaciones.

Lunes 16 de noviembre: Suspensión de labores docentes por la Revolución Mexicana.

23, 24, 25, 26 de noviembre: Registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

Viernes 27 de noviembre: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Diciembre 2026:

21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 de diciembre: Vacaciones de invierno.

Enero 2027:

Lunes 1 de enero: Suspensión de labores docentes.

4 y 5 de enero: Vacaciones de invierno.

Miércoles 6 de enero: Suspensión de labores docentes.

Viernes 29 de enero: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Febrero 2027:

Lunes 1 de febrero: Suspensión de labores docentes.

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 de febrero: Preinscripción preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para ciclo escolar 2027-2028.

Viernes 26 de febrero: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Marzo 2027:

Viernes 5 de marzo: Registro de calificaciones.

Lunes 15 de marzo: Suspensión de labores docentes.

16, 17, 18, 19 de marzo: Registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de marzo: Vacaciones de Semana Santa.

Abril 2027:

1 y 2 de abril: Vacaciones de Semana Santa.

Viernes 30 de abril: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Mayo 2027:

Miércoles 5 de mayo: Suspensión de labores docentes.

Viernes 28 de mayo: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Junio 2027:

Viernes 25 de mayo: Consejo técnico escolar sesión ordinaria.

Julio 2027: