Calendario Escolar 2026-2027 en Veracruz: ¿Cuántos Puentes Habrá Según SEP?

Te compartimos todos los puentes que habrá en Veracruz, en el ciclo escolar 2026-2027 según la SEP

La SEP anunció el calendario del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Secretaría de Educación de VeracruzLa SEP anunció el calendario del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Secretaría de Educación de Veracruz

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¿Sabías que el calendario escolar 2026-2027 en Veracruz incluye varios puentes? Conoce todas las fechas clave para organizarte mejor.

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