¿Qué Alumnos Tienen 185 y 190 Días de Clases para Ciclo Escolar SEP 2026-2027?

La SEP anunció el calendario escolar para 2026-2027; te decimos quiénes tiene 185 días y 190 días de clases

Arranca operativo regreso a clases 2025 en CDMXAlededor de 2 millones suman el regreso a clases 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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