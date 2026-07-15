¿Qué Alumnos Tienen 185 y 190 Días de Clases para Ciclo Escolar SEP 2026-2027?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó los calendarios oficiales para el ciclo escolar 2026-2027. Aunque ambos aplican al Sistema Educativo Nacional, hay diferencias, en N+ te decimos qué alumnos tendrán 185 y 190 días de clases.

La diferencia entre ambos calendarios ha generado dudas entre madres, padres de familia y estudiantes, por lo que la autoridad educativa explicó quiénes deberán cumplir cada uno.

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¿Qué alumnos tendrán 185 días de clases?

El calendario de 185 días corresponde a las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Esto incluye a los estudiantes de:

Preescolar.

Primaria.

Secundaria.

Los alumnos de estos niveles cursarán 185 días efectivos de clases durante el ciclo escolar 2026-2027, además de los periodos destinados a vacaciones, sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) y suspensión de labores docentes establecidos por la SEP.

Según lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 dará inicio el lunes 31 de agosto de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, así como para quienes cursan estudios en escuelas normales y otras instituciones de formación docente.

Para los alumnos de educación básica, las actividades académicas concluirán el viernes 9 de julio de 2027. En contraste, las escuelas normales y centros de preparación para docentes finalizarán el ciclo el 13 de julio de 2027, ya que operan bajo un calendario escolar diferente.

¿Quiénes tendrán 190 días de actividades?

Por otra parte, el calendario de 190 días está dirigido a las escuelas de educación normal y demás instituciones encargadas de la formación de maestras y maestros de educación básica.

Este calendario aplica tanto para planteles públicos como particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional y contempla un mayor número de jornadas debido a las actividades académicas propias de la formación docente.

La SEP explicó que ambos calendarios responden a las necesidades de distintos niveles educativos.

Mientras que el calendario de 185 días organiza las actividades de millones de estudiantes de educación básica en todo el país, el de 190 días está diseñado para las instituciones dedicadas a preparar a las futuras y futuros docentes, cuya carga académica requiere un periodo escolar más amplio.

FBPT