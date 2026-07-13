¿Cuántas Semanas Duran las Vacaciones de Verano 2026? Número de Días Según Calendario SEP

Para que disfrutes el periodo de descanso al máximo, checa cuántos días de vacaciones tendrán los niños de preescolar, primaria y secundaria

Conoce Cuántas Semanas de Vacaciones Son en Verano 2026Este miércoles salen los niños de vacaciones. Foto: Cuartoscuro

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