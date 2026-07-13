¿Cuántas Semanas Duran las Vacaciones de Verano 2026? Número de Días Según Calendario SEP

Se dio a conocer la propuesta del nuevo calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo cual ya se sabe cuánto durarán las vacaciones de verano 2026, y acá te decimos cuántas semanas y días podrán disfrutar los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

A la espera de que se haga oficial, salió el anteproyecto de lo que puede ser el calendario de la SEP con el inicio del ciclo 2026-2027, y en una nota previa te contamos qué cambio tendrá la programación de las fechas, de acuerdo con Mario Delgado.

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¿Cuándo salen y entran los niños a la escuela en 2026?

De acuerdo con el calendario escolar SEP 2025-2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria salen oficialmente de vacaciones este miércoles 15 de julio en la mayoría de estados de la República Mexicana.

Mientras que el regreso a clases en las escuelas de educación básica está programado para el lunes 31 de agosto de 2026, según la propuesta del nuevo calendario escolar de la SEP para el próximo ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuántas semanas y días duran las vacaciones de verano 2026?

Las vacaciones, que inician a partir de este jueves 16 de julio y terminan hasta el domingo 30 de agosto de 2026, tienen una duración de seis semanas y cinco días, es decir que los niños de preescolar y primaria, y adolescentes de secundaria podrán disfrutar de un descanso de 47 días en total.

Cabe señalar que este periodo vacacional tiene una duración similar al del año pasado, ya que en 2025, los estudiantes pudieron descansar durante 46 días, desde el 17 de julio al 31 de agosto.

El nuevo calendario del próximo ciclo escolar 2026-2027 entrará en vigor una vez que la SEP lo publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual podría suceder en los próximos días.

PPP