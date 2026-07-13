Dan Último Adiós a Gustavo Ramírez, Elemento de Tránsito Asesinado en Córdoba, Veracruz

El elemento de tránsito Gustavo Ramón Ramírez Martínez fue despedido entre aplausos por sus familiares y amigos tras ser privado de la vida en el municipio de Córdoba.

Dan Último Adiós a Gustavo Ramírez, Elemento de Tránsito Asesinado en Córdoba, VeracruzFoto: N+

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Gustavo Ramírez, agente de tránsito en Córdoba, fue asesinado mientras cumplía su deber. Familiares y colegas le rindieron homenaje. Descubre los detalles de este lamentable caso.

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