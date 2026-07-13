Dan Último Adiós a Gustavo Ramírez, Elemento de Tránsito Asesinado en Córdoba, Veracruz

Este fin de semana, amigos y familiares dieron el último adiós a Gustavo Ramón Ramírez Martínez, quien se desempeñaba como elemento de tránsito municipal de Córdoba y que fue privado de la vida el pasado viernes 10 de julio en la avenida 4 entre calles 13 y 15 del centro de la ciudad de Córdoba.

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De acuerdo con la información recabada, en su domicilio ubicado en la comunidad Trapiche, el cual se encuentra en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona centro del estado de Veracruz, donde sus familiares y amigos, así como sus colegas se encargaron de velar su cuerpo y, entre aplausos, llevaron a cabo el último pase de lista.

El cortejo fúnebre del elemento Gustavo estuvo acompañado por colegas de la corporación de tránsito municipal, quienes se encargaron de rendir honores a quien durante años se desempeñó como delegado regional de tránsito estatal en el municipio de Fortín y en este año se incorporó como agente de la dirección de tránsito municipal de Córdoba.

¿Cómo ocurrieron los hechos en los que el elemento de tránsito fue privado de la vida en Veracruz?

Como se recordará, el elemento viajaba a bordo de un vehículo oficial de nueva adquisión de la policía de proximidad y, de acuerdo con lo informado, se dirigía hacia el mando único cuando fue interceptado por sujetos armados en una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra, para después escapar con rumbo desconocido.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro del municipio de Córdoba informó que continúan llevándose a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen que le costó la vida al elemento de tránsito identificado como Gustavo Ramón Ramírez Martínez.