¿Posible Ciclón en el Pacífico Afectaría las Costas de Jalisco? Esto se Sabe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se generó la posible formación de un ciclón en el Pacífico, luego de que se detectaron circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Por lo anterior y la combinación con la onda tropical número 18 que se desplaza hacia el sur del país y los canales de baja presión en el interior del país, ocasionará que en Jalisco haya lluvias puntuales muy fuertes, sobre todo en la zona oeste y sur.

¿El posible ciclón afectaría las costas de Jalisco?

De acuerdo con Susana Rodríguez, Meteoróloga de la Unidad de Bomberos de Jalisco, el Área Metropolitana de Guadalajara tendrá una presencia de precipitaciones fuertes en los próximos días, sin embargo, no habría un impacto mayor en las costas de México.

“No va a impactar en las costas de Jalisco, pero sí puede afectar indirectamente con la cantidad de lluvia. La trayectoria de este disturbio tropical se prevé que vaya como paralelo hacia la península de Baja California, o sea, realmente no tendría un impacto en tierra en costas mexicanas”, explicó Rodríguez.

De esta manera, recomiendan a la población permanecer alerta y seguir a través de los canales oficiales el desarrollo de este fenómeno, ya que se podrían generar inundaciones como consecuencia de las lluvias.