¿Posible Ciclón en el Pacífico Afectaría las Costas de Jalisco? Esto se Sabe

De acuerdo con el SMN, es posible que se forme un ciclón en el Pacífico, lo que podría generar lluvias fuertes en el país

CiclónFoto: N+

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El SMN advierte sobre un ciclón en el Pacífico que podría afectar con lluvias intensas en Jalisco. Sigue las actualizaciones y mantente seguro.

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