Luna Llena 2026: Fecha, Hora y Cómo Ver la "Luna del Ciervo" desde México

Durante la segunda mitad del año llegarán las mejores lunas llenas del 2026. Y para prueba estará la Luna de Ciervo, que ocurrirá en el mes de julio. Te decimos qué día verla y cómo observarla desde México.

La Luna ha comenzado a acercarse a la Tierra durante el plenilunio, por lo que habrá superluna hacia el final del año.

Esta luna llena será ligeramente más grande que las microlunas de meses pasados.

¿Por qué se llama Luna de Ciervo a la luna llena de julio?

Comúnmente se atribuye el nombre de las lunas a las tribus indígenas norteamericanas. No obstante, en realidad esta versión moderna de sus nombres la debemos al Almanaque del Viejo Granjero, una publicación que desde 1792 ha servido a los granjeros estadounidenses para anticipar lunas, los cambios de las estaciones y otros fenómenos astronómicos.

Es en este Almanaque donde esta luna es nombrada como Luna de Ciervo, cuyo nombre se debe a las astas renovadas de los machos de esta especie en el verano.

Adiós, microlunas del 2026

Algo que notarán los aficionados a la astronomía es que esta luna llena será ligeramente mayor en tamaño a la de meses anteriores.

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Esto se debe a que hemos pasado una serie de microlunas donde el plenilunio del satélite ocurre en el punto más lejano de su órbita, a poco más de 405 mil kilómetros de distancia. La diferencia con la Luna de Ciervo será mínima, pero marca el inicio del acercamiento del satélite.

Este cambio desembocará con el perigeo, el punto más cercano de su órbita. Tendremos una superluna en noviembre del 2026.

¿Cuándo será la Luna de Ciervo y cómo verla desde México?

Este 2026, la Luna de Ciervo llegará el próximo miércoles 29 de julio. Eso sí: en México, los aficionados tendrán que madrugar para ver en todo su esplendor a la Luna.

El punto de máximo brillo de la Luna de Ciervo ocurrirá hacia las 8:36 de la mañana, hora de México, por lo que será imposible apreciar este momento desde nuestro país. No obstante, sí que podrá verse de forma brillante durante la madrugada del 29 de julio.

Desde la noche del 28 de julio, la Luna ya se verá notablemente brillante. El efecto continuará la noche siguiente, el 29 de julio, y el día 30. Pero aquellos que quieran de verdad ver la luna llena de julio, deberán madrugar para verla antes de que amanezca.