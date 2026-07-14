Luna Llena 2026: Fecha, Hora y Cómo Ver la "Luna del Ciervo" desde México

En las próximas semanas llegará la Luna de Ciervo, la luna llena de julio; te decimos en qué fecha será y cómo verla

Luna sobre el templo de Poseidón¿Cuándo es la Luna de Ciervo, la luna llena de julio? Foto: Reuters

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Prepárate para la Luna de Ciervo, aunque su máximo brillo será a esta hora, podrás disfrutarla desde la madrugada en México. Descubre más sobre este fenómeno único.

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