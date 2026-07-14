Detienen a Hombre Acusado de Grabar a Una Mujer en el Baño de Una Clínica del IMSS en Monterrey

Una mujer de aproximadamente 30 años denunció haber sido víctima de una violación a su privacidad al interior de la Clínica 39 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Valle Verde Segundo Sector, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando la afectada acudió al centro médico para una cita con su médico familiar. Antes de ingresar a consulta decidió utilizar los sanitarios de la clínica.

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Mientras permanecía dentro de uno de los cubículos del baño, la mujer se percató de que un hombre presuntamente la estaba grabando con un teléfono celular, situación que la alertó de inmediato. Al descubrir lo que ocurría, la mujer salió del baño para confrontar al presunto responsable, quien comenzó a correr con la intención de abandonar el lugar.

La víctima solicitó ayuda a otras personas que esperaban consulta dentro de la clínica, quienes intervinieron para impedir que el hombre escapara y permanecieron junto a ella mientras llegaban las autoridades. De acuerdo con el reporte, al ser confrontado, el sospechoso negó lo ocurrido y se no quería mostrar el teléfono celular con el que presuntamente realizó la grabación.

Policía realiza la detención

Uno de los testigos salió del inmueble y solicitó el apoyo de una patrulla de la Policía de Monterrey que circulaba por la zona. Los oficiales ingresaron al centro de salud y entrevistaron tanto a la mujer como al hombre señalado. Durante la intervención, el presunto responsable mostró una actitud nerviosa, se resistió al arresto y cayó en diversas contradicciones al responder a los cuestionamientos de los elementos policiacos.

Ante estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de investigar lo ocurrido. Tras el incidente, fue de gran ayuda la reacción de las personas que se encontraban en la clínica, quienes brindaron apoyo a la mujer desde el momento en que pidió ayuda y permanecieron con ella hasta la llegada de la Policía de Monterrey.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales del detenido.

Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+

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