Detienen a Hombre Acusado de Grabar a Una Mujer en el Baño de Una Clínica del IMSS en Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalado de presuntamente grabar con un teléfono celular a una mujer mientras se encontraba en el baño de una clínica.

Autoridades detienen a hombre tras grabar a mujer en baño de clinicaFoto: Policia de Monterrey

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Hombre detenido por grabar a mujer en baño de clínica IMSS. La comunidad y la policía actuaron rápidamente.

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