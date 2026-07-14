Detienen a Presunto Feminicida de Karen en Tonalá, Jalisco; Es Identificado Como Iván “N”

Fue detenido Iván “N”, señalado por el feminicidio de Karen. La Fiscalía de Jalisco, informó que fue el pasado 7 de julio el presunto responsable se encontraba conviviendo con una mujer en un balneario del municipio tonalteca; sin embargo, al trasladarse a otro lugar comenzaron con una discusión por temas económicos, lo que llevó a que en un forcejeo el hombre empujara a la femenina, generando que la víctima se golpeara en la cabeza y cayera inconsciente.

Según los avances de las primeras investigaciones de la Fiscalía Estatal, cuando Iván “N” observó que la víctima probablemente había perdido la vida, trasladó su cuerpo a un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes para abandonarlo.

Karen, de 20 años de edad, se encontraba en calidad de desaparecida desde el día 6 de julio y contaba con una ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, fue esa misma autoridad que informó que la joven fue localizada sin vida.

¿Dónde fue localizado el cuerpo de la mujer?

Tres días después, es decir, el 10 de julio, el cuerpo de la mujer fue localizado y trasladado a Ciencias Forenses. De la misma forma, las autoridades giraron una orden de aprehensión en contra del hombre, quien, al ser detenido, fue trasladado a un complejo penitenciario, donde será juzgado y su situación legal será determinada.