Detienen a Presunto Feminicida de Karen en Tonalá, Jalisco; Es Identificado Como Iván “N”

Iván “N” es señalado del feminicidio de Karen; presuntamente abandonó el cuerpo de la víctima en un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes en Tonalá.

Iván “N” es señalado del feminicidio de KarenFoto: Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco

Destacado

Detienen a Iván “N” por feminicidio en Tonalá. Tras una discusión, abandonó el cuerpo de Karen en un barranco. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+