Detienen a Tres Menores por Presunto Homicidio de Conductor de Plataforma en Mexicali

Los imputados enfrentarán cargos por homicidio calificado, robo de vehículo y delitos relacionados con el manejo del cuerpo.

Detienen a Tres Adolescentes por Presunto Homicidio de Conductor de Plataforma en MexicaliFoto: FGE

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Tres menores detenidos por el presunto homicidio de un conductor en Mexicali. Enfrentan cargos por homicidio calificado y robo de vehículo. La investigación sigue en curso.

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