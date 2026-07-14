Detienen a Tres Menores por Presunto Homicidio de Conductor de Plataforma en Mexicali

Tres adolescentes, de 13, 15 y 16 años de edad, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en el homicidio de Flaviano López, conductor de una plataforma digital de transporte y exmilitar retirado de 50 años, quien había sido reportado como desaparecido tras aceptar un viaje solicitado mediante una aplicación.

De acuerdo con la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, los hechos fueron calificados como de extrema violencia debido a la forma en que presuntamente actuaron los involucrados.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el conductor fue atacado con un disparo en la cabeza mientras realizaba el traslado solicitado. Posteriormente, su cuerpo habría sido abandonado entre unos matorrales en la zona de Villa del Colorado, después de que presuntamente fuera despojado de su ropa.

La fiscal señaló que el trato dado al cuerpo de la víctima representó un acto de violencia y una falta de respeto, por lo que las autoridades continúan fortaleciendo la carpeta de investigación.

Fueron localizados con el vehículo de la víctima

Los tres adolescentes fueron ubicados un día después de los hechos gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia del C5 y otras herramientas de investigación.

Al momento de su localización, los presuntos responsables aún circulaban en el vehículo de Flaviano López, el cual presentaba indicios de sangre en su interior.

Tras su detención, los menores fueron internados en el Centro Especializado para Adolescentes, donde enfrentarán el proceso correspondiente.

Menores enfrentan varios delitos

La Fiscalía informó que los adolescentes serán procesados por homicidio calificado con alevosía y ventaja, además de robo de vehículo y delitos en materia de inhumación y exhumación de cadáveres.

No obstante, debido a que el caso se rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la fiscal explicó que uno de los imputados podría enfrentar una pena máxima de tres años de internamiento, de acuerdo con su edad.

Asimismo, las investigaciones continúan para determinar el origen del arma utilizada en el crimen, establecer si está relacionada con otros hechos delictivos y obtener información de autoridades de Estados Unidos, ya que dos de los adolescentes cuentan con ciudadanía estadounidense.

Información Miguel Galindo

APG