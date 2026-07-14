Sujeto Intentó Matar a su Madre Incendiando su Casa en Puebla; Ya Fue Sentenciado

Este lunes 13 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 26 años de prisión contra Bernabé “N” por tentativa de feminicidio en el municipio poblano de Ajalpan.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado agredió físicamente a su madre, la amarró a una silla, la amenazó de muerte y posteriormente incendió su vivienda.

Sujeto amarra a su madre a una silla e incendia su casa en Ajalpan, Puebla

Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2024 en el municipio de Ajalpan, donde el hoy sentenciado llegó al domicilio de la víctima, con quien mantenía una relación familiar.

Tras una discusión, la agredió físicamente, la sujetó y la amarró a una silla; posteriormente la amenazó de muerte y prendió fuego al interior del inmueble con la intención de privarla de la vida.

La víctima logró liberarse y salir del lugar para pedir auxilio, mientras que el agresor fue detenido por elementos policiales que acudieron a atender el reporte realizado por la misma mujer.

Como resultado de la investigación y litigación realizada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quedó firme la sentencia condenatoria de 26 años 8 meses de prisión en contra de Bernabé N., penalmente responsable del delito de tentativa de feminicidio.… pic.twitter.com/HLxAg0ApoT — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 13, 2026

Sentencian a Bernabé “N” por tentativa de feminicidio en Ajalpan, Puebla

Como resultado de la investigación y litigación realizada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quedó firme la sentencia condenatoria de 26 años y ocho meses de prisión en contra de Bernabé “N”, penalmente responsable del delito de tentativa de feminicidio.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad del sujeto, entre ellas testimonios de primeros respondientes, dictámenes periciales en criminalística, incendios, psicología, criminología y trabajo social, así como diversos indicios materiales que acreditaron que el incendio fue provocado de manera intencional y que las agresiones se desarrollaron en un contexto de violencia familiar y de género.

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Con base en el caudal probatorio aportado por la FGE Puebla, el Tribunal dictó una pena de 26 años y ocho meses de prisión, además del pago de la reparación del daño y una multa.

Con información de N+

GMAZ