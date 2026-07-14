Sujeto Intentó Matar a su Madre Incendiando su Casa en Puebla; Ya Fue Sentenciado

Bernabé "N" amarró a su víctima a una silla, la amenazó de muerte y le prendió fuego a su vivienda en el municipio poblano de Ajalpan.

Sentenciado Bernabé N Tentativa Feminicidio Madre Amarrada Silla Incendio Casa Ajalpan PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Un hijo ataca a su madre en Ajalpan: la amarra a una silla y prende fuego a su casa. Bernabé 'N' recibe 26 años de prisión. Conoce cómo la víctima logró escapar.

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