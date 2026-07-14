¿Quién Es el Octavo Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Pistas y Hora de Revelación

La producción reveló las pistas del octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Descubre la clave sobre México y Argentina, y a qué hora se revela su identidad.

octavo-habitante-casa-de-los-famosos-mexico-2026-pistas-horarioFoto: La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026 está a punto de revelar a su octavo integrante. ¿Será alguien con conexión entre México y Argentina? No te lo pierdas este martes a las 8:28 p.m.

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