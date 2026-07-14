¿Quién Es el Octavo Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Pistas y Hora de Revelación

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 compartió este lunes las primeras pistas sobre la identidad del octavo habitante que se integrará a la cuarta temporada del reality show más comentado de la televisión mexicana.

Lo que ya se sabe hasta ahora

Con siete habitantes ya confirmados:Yahir, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Karina Torres y Ernesto Laguardia, la casa más famosa de México sigue completando su elenco para esta nueva temporada, y el interés del público no para de crecer con cada revelación.

Este lunes, la producción del programa lanzó un video con las pistas del octavo integrante, generando de inmediato especulaciones y teorías entre los seguidores del reality en redes sociales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista N+: Ernesto Laguardia, Primer Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La pista que dio las primeras teorías: ¿México y Argentina?

El adelanto compartido por la producción viene acompañado de una frase: "¡De México y Argentina para el mundo!". Esta pista apunta a que el nuevo habitante tendría algún vínculo, ya sea de nacionalidad, origen familiar o trayectoria profesional, entre ambos países, lo que ha llevado a los usuarios a especular sobre distintos nombres con conexión mexicano-argentina.

Por ahora, la producción no ha confirmado más detalles, dejando que las pistas del video hagan su trabajo mientras la audiencia arma sus propias apuestas.

🔥 ¿Será de México o de Argentina? 🇲🇽 🇦🇷 Te compartimos las pistas del OCTAVO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨



🔺 Descubre de quién se trata este viernes 10 de julio punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/qz8qk9Hq63 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 14, 2026

¿Cuándo y dónde ver la revelación?

La identidad del octavo habitante se dará a conocer este martes, a las 8:28 p.m., a través de:

Las Estrellas

Canal 5

ViX

El Nueve

La revelación se suma a la ya tradicional dinámica de la producción, que ha ido presentando a cada nuevo integrante acompañado de pistas días antes del anuncio oficial, manteniendo el suspenso y la conversación en redes sociales activa de cara al estreno.

Con el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 fijado para el 26 de julio, cada nueva revelación de habitante se convierte en tendencia inmediata. Habrá que esperar hasta este martes para confirmar si las teorías sobre el vínculo entre México y Argentina se cumplen, o si la producción tiene preparada otra sorpresa.