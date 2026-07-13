¿Quién es Cynthia Klitbo? Trayectoria de la Sexta Habitante de La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026. Así lo dieron a conocer este domingo 12 de julio.

Entre las pistasmás comentadas que apuntaban a la actriz, están un vestido que ya ha usado antes y tres maniquíes con pelucas,una de ellas completamente rapada, guiño directo a uno de sus papeles más recordados: Tamara en El Privilegio de Amar.

Lo llamativo es que Klitbo había descartado tajantemente la posibilidad de entrar al reality meses atrás, durante el cierre de grabaciones de Corazón de Oro, cuando respondió "N'ombre, ¿cómo crees? ¡Qué miedo!" al ser cuestionada sobre el tema. En esa misma charla reconoció que su temperamento podría jugarle en contra dentro del encierro y que lo que menos toleraría sería que le tomaran sus pertenencias sin permiso. Fue justamente Peñaloza, hoy ya confirmado como quinto habitante, quien intentó convencerla entonces, ofreciéndose a "cuidarla", con la condición de que ambos entraran juntos.

Para que conozcas más a la nueva habitante de la casa, esto es todo sobre la trayectoria, edad y vida personal de la primera actriz.

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¿Cuántos años tiene Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo Gamboa nació el 11 de marzo de 1967 en Fresnillo, Zacatecas, por lo que actualmente tiene 59 años. Es hija de padre danés y madre mexicana, originaria de Veracruz.

Trayectoria: de villana emblemática a ícono generacional

Formada en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, Klitbo consolidó su carrera entre los años 80 y 90 gracias a su capacidad para interpretar antagonistas. Su filmografía incluye tres premios TVyNovelas: mejor villana por Cadenas de amargura (1992) y El Privilegio de Amar (1999), y mejor actriz coestelar por De que te quiero, te quiero (2014). También cuenta con un premio ACE por La Dueña (1996).

Entre sus papeles más recordados destacan:

Sofía Gastelum en Cadenas de amargura (1991)

Laura Castro en La Dueña (1995)

Tamara de la Colina en El Privilegio de Amar (1998-1999), personaje por el que se rapó realmente frente a cámaras

Carmen García Pabuena en De que te quiero, te quiero (2013-2014)

Dora Perdomo en El Dragón: El Regreso de un Guerrero (2019-2020)

Con más de 35 años de carrera, su presencia en teatro, cine y televisión la mantiene vigente incluso entre nuevas generaciones que la descubren en plataformas de streaming.

Vida personal

Klitbo estuvo casada con el actor cubano Francisco Gattorno, matrimonio que terminó en divorcio. En agosto de 2006 nació su única hija, Elisa Fernanda, fruto de su relación con Rubén Lira. Actualmente mantiene una relación con el escultor David Gerstein.

En diciembre de 2025, la actriz reveló que fue hospitalizada de emergencia por un cuadro de estrés, tras someterse a estudios como electrocardiograma y resonancia magnética para descartar un aneurisma. En esa ocasión habló abiertamente sobre su proceso de terapia y la importancia de atender su salud emocional.

Los habitantes confirmados hasta ahora:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo