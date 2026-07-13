¿Quién es Cynthia Klitbo? Trayectoria de la Sexta Habitante de La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo, la villana de 'El Privilegio de Amar', es la sexta habitante confirmada de 'La Casa de los Famosos México 2026'. Conoce su edad, biografía y trayectoria.

quien-es-cynthia-klitbo-edad-biografia-trayectoria-actriz-casa-de-los-famososFoto: Cuartoscuro

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¡Sorpresa en La Casa de los Famosos! Cynthia Klitbo, famosa por sus papeles de villana, se une al reality. Conoce más sobre su carrera y vida personal. ¿Te lo esperabas?

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