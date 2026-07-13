Simulacro de Seguridad en Siete Accesos Carreteros del Área Metropolitana de Guadalajara

Se realizará un simulacro de seguridad con una hipótesis de bloqueos en siete accesos del Área Metropolitana de Guadalajara

Simulacro de bloqueos en Jalisco.Foto: N+

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¡Atención Guadalajara! Este lunes 13 de julio habrá un simulacro de seguridad en 7 accesos clave del Área Metropolitana. Prepárate para bloqueos temporales y mantente informado por canales oficiales.

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