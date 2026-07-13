Simulacro de Seguridad en Siete Accesos Carreteros del Área Metropolitana de Guadalajara

Autoridades realizarán un simulacro de seguridad este lunes 13 de julio a las 13:00 horas en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como parte de un ejercicio para evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Será una hipótesis de bloqueo en vías terrestres

De acuerdo con la información oficial, la hipótesis del simulacro será un bloqueo en vías terrestres, por lo que se desplegarán elementos de seguridad y cuerpos de emergencia en diversos accesos a la ciudad.

El objetivo principal de esta actividad es medir la coordinación entre autoridades, los tiempos de respuesta y los protocolos de actuación ante un escenario de este tipo, fortaleciendo la preparación institucional para atender una eventual emergencia.

¿Cuáles son los puntos que se bloquearán?

Durante el ejercicio se prevén afectaciones temporales a la circulación en siete de las principales entradas y salidas del Área Metropolitana de Guadalajara. Los puntos donde se desarrollará el simulacro corresponden a las carreteras hacia Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Colima y Puerto Vallarta.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones si tiene previsto transitar por estas vialidades alrededor de la hora programada, ya que se espera una movilización importante de unidades oficiales y posibles cierres momentáneos mientras se desarrolla el ejercicio.

Asimismo, se informó que durante el simulacro será visible una presencia inusual de patrullas, ambulancias, unidades de Protección Civil, bomberos y personal de distintas corporaciones de seguridad de los ámbitos municipal, estatal y federal.

Las dependencias participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y recordar que se trata únicamente de un ejercicio preventivo, por lo que no existe ninguna situación de riesgo real para la población.

También pidieron mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de las autoridades y evitar compartir información no verificada que pueda generar confusión o alarma entre la población.