No Serán Extraídos los Cuerpos Atrapados en Gruta de Puebla: Esto se Sabe

Las labores para extraer los tres cuerpos de las personas extraviadas en la Gruta Chichicazapa en Cuetzalan, Puebla, fueron suspendidas debido a las complicaciones climáticas dentro de las cuevas.

La Coordinación de Protección Civil estatal informó que la decisión se tomó tras un dictamen técnico emitido por especialistas en espeleología, rescate en cavernas y gestión del riesgo.

Condiciones adversas y las lluvias complican rescate de familia en Cuetzalan

Durante las operaciones se logró localizar a los tres cuerpos restantes que permanecen a dos kilómetros del acceso a la gruta donde se complica el descenso por la dinámica hidráulica en el sistema subterráneo.

En ese sentido, reveló que las condiciones del sistema cavernario del sitio representan un riesgo extremo para el personal de rescate, pues dicha caverna forma parte de un ramal de 37 kilómetros con 650 metros de desnivel.

Reanudarán extracción de cuerpos hasta nuevo aviso en Cuetzalan

En el punto se presentan inundaciones súbitas, cierre de galerías, sifones temporales y pérdida total de visibilidad, así como arrastre de material, condiciones que impiden el tránsito seguro del personal de rescate.

Por lo anterior, los trabajos para extraer los cuerpos que permanecen asegurados para evitar que la corriente de agua los desplace continuarán cuando las condiciones meteorológicas, hidrológicas y de seguridad dentro del sistema cavernario lo permitan.

La familia presentó se dijo inconforme porque les habían asegurado que este domingo sería la extracción pero no fue posible. Les dijeron que tampoco había certeza de en qué momento se reanudarán las labores.

Con información de N+

JAPR