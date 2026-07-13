No Serán Extraídos los Cuerpos Atrapados en Gruta de Puebla: Esto se Sabe

Se complican los trabajos de rescate de los tres cuerpos sin vida en la gruta de Chichicazapan.

Los trabajos se reanudarán hasta nuevo aviso.Foto: PC Estatal

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Desafíos en Cuetzalan: rescate de cuerpos en gruta pospuesto por lluvias y riesgos. Expertos advierten sobre peligros en el sistema cavernario.

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