Aviso Especial por Lluvias en Veracruz Hoy: ¿Cuál Es el Pronóstico del Clima en la Región?

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) activó un aviso especial por lluvias y dio a conocer las condiciones climatológicas que prevalecerán para las próximas 48 horas en la entidad veracruzana, esperando un ambiente inestable y húmedo en el estado de Veracruz.

Debido al paso de más ondas tropicales al sur del territorio nacional en los siguientes días, con lluvias, algunas localmente intensas y tormentas eléctricas (descargas, rachas de viento fuertes, probables granizadas y eventualmente torbellinos).

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¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas en Veracruz?

Lunes 13 de julio

Precipitaciones: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, con acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en la entidad y máximos de 20 a 50 milímetros, estas últimas especialmente en las partes altas de las cuencas del Papaloapan al Tonalá.

Viento: Proveniente del noreste, este y sureste, de 20 a 35 km/h, con rachas de 45 km/h en las costas y mayores en zonas de tormentas.

Temperaturas: Ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cerca de la costa.

Martes 14 de julio

Precipitaciones: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en el sureste, 0 milímetros en promedio en la entidad y máximos de 20 a 50 milímetros, estas últimas especialmente en las cuencas del Papaloapan al Tonalá, siendo probables mayores especialmente en las partes altas.

Viento: Provenientes del noreste, este y sureste, de 20 a 35 km/h, con rachas de 45 km/h en las costas y mayores en zonas de tormentas.

Temperaturas: Ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cerca de la costa.

Recomendaciones de Protección Civil ante aviso por lluvias en Veracruz

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, derrumbes y deslizamientos, encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales, crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida, destechamientos, caída de árboles u otros objetos, obstrucción de la visibilidad al conducir y oleaje elevado.