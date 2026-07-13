Aviso Especial por Lluvias en Veracruz Hoy: ¿Cuál Es el Pronóstico del Clima en la Región?

Derivado de las condiciones que han prevalecido en el estado de Veracruz, Protección Civil dio a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días en la entidad veracruzana.

Pronóstico del Tiempo Hoy: Activan Aviso Especial por Lluvias en VeracruzFoto: Ceec Protección Civil

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¡Atención Veracruz! Protección Civil activa aviso especial por lluvias intensas. Prepárate para un ambiente inestable y húmedo en las próximas 48 horas.

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