Emergencia en Acapulco: Fuertes Lluvias Inundan la Costera Miguel Alemán y Colapsan la Vialidad

Las fuertes precipitaciones ocasionaron afectaciones en la principal avenida del puerto, donde autoridades retiraron vehículos varados y brindaron apoyo a automovilistas y peatones

Fuertes Lluvias Inundan la Costera Miguel Alemán en Acapulco. Foto: N+Fuertes Lluvias Inundan la Costera Miguel Alemán en Acapulco. Foto: N+

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Emergencia en Acapulco: lluvias torrenciales afectan la Costera Miguel Alemán. Vehículos varados y complicaciones viales. Autoridades recomiendan precaución y seguir indicaciones para evitar riesgos.

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