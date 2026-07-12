Emergencia en Acapulco: Fuertes Lluvias Inundan la Costera Miguel Alemán y Colapsan la Vialidad

Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo provocaron severas afectaciones en la Costera Miguel Alemán, una de las principales vialidades de Acapulco, donde se implementaron cierres preventivos y labores de apoyo para atender a automovilistas y peatones.

Las acciones se concentraron en el tramo comprendido entre el Mercado Artesanal El Pueblito y la Glorieta de La Diana, una de las zonas con mayores complicaciones por las precipitaciones.

Durante la emergencia, elementos de tránsito y de apoyo turístico realizaron recorridos para agilizar la circulación, brindar asistencia a quienes quedaron varados y prevenir accidentes en los puntos con mayor acumulación de agua.

Entre las principales labores destacó el retiro de vehículos que presentaron fallas mecánicas tras quedar atrapados en los encharcamientos, además del apoyo a peatones para cruzar las zonas inundadas y la orientación a conductores sobre rutas alternas.

Las fuertes lluvias ocasionaron complicaciones en la movilidad sobre la Costera Miguel Alemán, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y evitar transitar por áreas con acumulación de agua.

Operativos de vigilancia

Los operativos de vigilancia y auxilio permanecieron activos durante la tarde para responder a cualquier incidente derivado de las condiciones meteorológicas y mantener el flujo vehicular en la medida de lo posible.

Asimismo, se pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones del clima y reportar cualquier emergencia a través del 911, especialmente si se presentan vehículos varados, inundaciones o situaciones que representen un riesgo para la seguridad de residentes y visitantes.