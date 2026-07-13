Perro en Situación de Calle Resultó con Quemaduras tras Caer en Depósito de Chapopote en Cajeme

Un perro en situación de calle resultó con graves quemaduras tras caer accidentalmente en un depósito de chapopote utilizado para trabajos de bacheo en instalaciones del Ayuntamiento de Cajeme, en Ciudad Obregón.

Personal de Servicios Públicos informó que el animal ingresó por su cuenta al lugar y quedó cubierto por el material, descartando que se tratara de un caso de maltrato animal.

De acuerdo con la dependencia, trabajadores del área lograron sacar al can del chapopote antes de que la situación empeorara; sin embargo, una vez liberado, el perro huyó y no fue posible resguardarlo pese a los intentos por brindarle ayuda.

El perro fue rescatado por una fundación de rescate de animalitos y se le realizó una valoración médica

Posteriormente, el animal fue localizado por una integrante de la fundación Rescatando Animalitos, quien lo trasladó a una veterinaria. Durante su valoración médica se confirmó que presentaba quemaduras ocasionadas por el chapopote y además padecía Tumor Venéreo Transmisible, por lo que permanece bajo tratamiento especializado.

El caso generó indignación en redes sociales y motivó investigaciones por parte de autoridades, mientras que Servicios Públicos emitió la aclaración sobre lo ocurrido.