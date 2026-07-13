Perro en Situación de Calle Resultó con Quemaduras tras Caer en Depósito de Chapopote en Cajeme

Luego de caer accidentalmente en un depósito de chapopote, un perro en situación de calle fue rescatado y atendido por quemaduras en Cajeme, Sonora.

Perro en Situación de Calle Resultó con Quemaduras tras Caer en Depósito de Chapopote en CajemeFoto: Rescate Animal Hermosillo

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Perro en situación de calle cae en chapopote y sufre quemaduras en Cajeme. Rescatado y atendido por una fundación, el caso conmociona en redes.

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