Hombre es Localizado Sin Vida en Bazar al Sur de Hermosillo, Sonora

Un hombre fue hallado sin vida al interior de un bazar en la colonia Palo Verde Indeur, al sur de Hermosillo. De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue identificada como Luis Alberto “N”, de 52 años de edad.

El hombre fue localizado alrededor de las ocho de la noche en un negocio ubicado en la esquina de las calles Sahuaro y Mezquite.

Las autoridades informaron que presentaba una herida producida por arma blanca en la parte superior del tórax, además de hematomas en el rostro.

Investigan homicidio de hombre en bazar de Hermosillo

Tras los hechos, se reportó que a la víctima le hacían falta pertenencias personales, por lo que el caso ya es investigado para esclarecer el móvil de los hechos e identificar a los responsables.