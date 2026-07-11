Hombre es Localizado Sin Vida en Bazar al Sur de Hermosillo, Sonora

Un hombre fue encontrado muerto al interior de un bazar en la colonia Palo Verde Indeur, al sur de Hermosillo.

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Un hombre fue localizado muerto en un bazar de Palo Verde Indeur, Hermosillo. Presentaba heridas y le faltaban pertenencias.

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