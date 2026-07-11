Abandonan a Niña de 7 Años en Parque de la Alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

La menor de edad pidió ayuda a un grupo de taxistas porque no encontraba a su mamá; autoridades investigan

La niña fue abandonada en un parque de la alcaldía Álvaro ObregónFoto: N+
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