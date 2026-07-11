Abandonan a Niña de 7 Años en Parque de la Alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

El reporte de una niña presuntamente abandonada en la colonia Corpus Christi de la alcaldía Álvaro Obregón, puso en alerta a las autoridades de la CDMX; investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fueron alertados por los trabajadores de una base de taxis, ubicada sobre la avenida Mixcoac.

Una vez que los oficiales llegaron a la zona señalada, tuvieron una entrevista con los ciudadanos, quienes refirieron que la menor de edad acudió a ellos para preguntar por su mamá, que si no la conocían.

La pequeña de 7 años de edad, les mencionó que su nombre es Nicté, pero no supo sus apellidos. Al cuestionarla por la identidad de su madre, dijo que ella solo la conoce como “mamá”. Tampoco sabe la dirección de su vivienda.

¿Cómo abandonaron a la niña en la alcaldía Álvaro Obregón?

Nicté contó que estaba en un parque con su mamá y de pronto la perdió de vista. Esperó en el lugar junto a su mochila de peluche, una cubeta de juguetes y unos dulces para encontrarse de nuevo con ella, pero no ocurrió.

Fue entonces que caminó hasta dar con los taxistas, a quienes les preguntó si habían visto pasar a su madre.

Las personas que resguardaron a la pequeña Nicté, indicaron a la policía que cuando llegó con ellos traía consigo una cubeta con juguetes, el recipiente estaba marcado con el nombre de “Mateo”, en otra de sus manos llevaba unas gomitas.

El personal de la SSC tomó conocimiento del caso, y luego de esperar al menos dos horas en el sitio para esperar a que llegar a reclamar a la niña Nicté, decidieron trasladar a la menor al área correspondiente a menores de la Fiscalía CDMX.

En el sitio le brindaron atención médica y los cuidados necesarios. Hasta el momento se sabe que Nicté no tenía huellas de violencia física, también indicaron autoridades que no presentaba desnutrición; el caso sigue bajo investigación.

EPP