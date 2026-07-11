Dan Prisión Preventiva a Gustavo Adolfo "N" por Muerte de Perro ‘Benji' en Veracruz

Se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Gustavo Adolfo "N", quien es señalado de maltrato animal por la presunta muerte de un perro llamado 'Benji' en Veracruz.

Prisión Preventiva Justificada Contra de Gustavo Adolfo "N" por Maltrato Animal en VeracruzFoto: FGE

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Gustavo Adolfo 'N' enfrenta prisión preventiva por presunto maltrato animal en Veracruz. Se le acusa de la muerte de 'Benji', un perro que supuestamente atacó a una menor.

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