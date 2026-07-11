Dan Prisión Preventiva a Gustavo Adolfo "N" por Muerte de Perro ‘Benji' en Veracruz

La tarde de este viernes 10 de julio, se dio a conocer que Gustavo Adolfo "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad animal en contra de un perro, ocurrido en el municipio de Veracruz.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA) llevó a cabo la audiencia inicial para legalizar la detención y, posteriormente, formular la imputación correspondiente en contra del señalado por dicho delito.

Se dio a conocer que, como resultado de dicho proceso, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Gustavo Adolfo "N" en tanto se presentan las pruebas específicas y argumentos objetivos correspondientes para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que los hechos que se le imputan a Gustavo Adolfo "N" se dieron el pasado domingo 10 de mayo de este año en el fraccionamiento Geo Villas del Puerto, localizado en la zona poniente de la ciudad de Veracruz, donde el ahora señalado, presuntamente, habría golpeado y asfixiado a un perro llamado "Benji".

Benji fue señalado de haber agredido a un menor en el fraccionamiento Geo Villas del Puerto en Veracruz.

Gustavo Adolfo "N", señalado de quitarle la vida a un perro llamado 'Benji', mencionó que el animal había agredido a una menor de edad. Katia, dueña de 'Benji', menciona que no hay evidencia de que el perro haya atacado a alguna persona y motivado la acción letal.

Decían que según había mordido a una niña, lo cual es mentira, porque las mismas autoridades lo vieron. Si de verdad hay una niña que esté lastimada, yo me hago responsable.

Tras la muerte de 'Benji', sus dueños mencionaron que en varias ocasiones acudieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para interponer la denuncia correspondiente por el asesinato de su perro.