Choque de Autobuses de Transporte Público en Veracruz Deja 14 Heridos, Entre Ellos un Menor

Al menos 14 pasajeros terminaron heridos, entre ellos un menor de edad, tras registrarse un choque entre dos camiones de transporte público en la ciudad de Veracruz.

Choque de Autobuses de Transporte Público en Veracruz Deja 14 Heridos, Entre Ellos un MenorFoto: N+

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Choque entre autobuses en Veracruz deja 14 heridos, incluyendo un menor. El accidente ocurrió en el cruce de Simón Bolívar y Ricardo Flores Magón. Conoce más sobre este incidente vial.

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