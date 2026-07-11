Choque de Autobuses de Transporte Público en Veracruz Deja 14 Heridos, Entre Ellos un Menor
Al menos 14 pasajeros terminaron heridos, entre ellos un menor de edad, tras registrarse un choque entre dos camiones de transporte público en la ciudad de Veracruz.
Foto: N+
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Choque entre autobuses en Veracruz deja 14 heridos, incluyendo un menor. El accidente ocurrió en el cruce de Simón Bolívar y Ricardo Flores Magón. Conoce más sobre este incidente vial.
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PorRedacción N+
La tarde de este viernes 10 de junio se registró la movilización de cuerpos de emergencias y elementos de corporaciones de seguridad debido a que fue reportado un percance vial entre dos camiones del servicio de transporte público en la ciudad de Veracruz.
Los hechos se registraron justo en el cruce de la calle Simón Bolívar y la avenida Ricardo Flores Magón, a una cuadra del bulevar costero y, de acuerdo con lo narrado por los pasajeros, uno de los vehículos presuntamente circulaba a exceso de velocidad. En el percance se vieron involucrados un autobús de la rutaBolívar-Lomas 4 y otro de la ruta 6.
Ambos vehículos de transporte público terminaron con daños considerables y, de acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el saldo de este percance fue de por lo menos 14 pasajeros, entre ellos un menor de edad, que terminaron con lesiones por el impacto y los vidrios rotos de las ventanas de los camiones; sin embargo, se informó que dichas heridas no representaban un riesgo para su vida.
Vialidad se vio afectada tras el choque entre dos unidades de transporte público en la ciudad de Veracruz
A pesar de que aparentemente los pasajeros no presentaron lesiones de gravedad, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y procedieron a brindarles los primeros auxilios, y se gestionó el traslado de algunos a un centro hospitalario para que pudieran recibir la atención médica necesaria.
Minutos después de reportarse el percance, al sitio arribaron elementos de Transporte Estatal, quienes se encargaron de abanderar la vialidad, ya que, debido a este hecho, un carril tuvo que ser cerrado a la vialidad mientras se llevaban a cabo el retiro de las unidades, así como el deslinde de responsabilidades.