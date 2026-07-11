Volcadura de Tráiler Deja un Muerto en Carretera a Colombia en Salinas Victoria, NL

La volcadura de un tráiler dejó como saldo una persona sin vida a la altura del kilómetro 23 de la carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este viernes 10 de julio, generando un intenso despliegue de autoridades de seguridad y rescate.

A la llegada de las autoridades de rescate, se confirmó que este accidente vial se encontra una persona sin vida, por lo que de inmediato el área fue resguardada para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado si la persona fallecida se trataría del conductor de la unidad de carga volcada, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se revelen más detalles. Los elementos de tránsito ya se encuentran investigando como habría ocurrido este percance para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Sumas dos volcaduras de tráileres en un día en Nuevo León

Debido a este percance, la carretera a Colombia continúa con afectaciones viales, generando largas filas de vehículos y tráileres. Autoridades de movilidad pidieron a los conductores continuar su marcha al pasar cerca de este punto, ya que muchos de ellos se detenían para observar lo que había sucedido.

Este se trataría de la segunda volcadura este 10 de julio, ya que sobre la Carretera Nacional, en Monterrey, Nuevo León, se reportó un accidente vial con un camión que se encontraba descargando material de construcción. En este punto no se reportaron personas lesionadas de gravedad.