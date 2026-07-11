Volcadura de Tráiler Deja un Muerto en Carretera a Colombia en Salinas Victoria, NL

Autoridades ya investigan como ocurrió la volcadura que dejó a una persona si vida en la carretera a Colombia

Volcadura en Salinas VictoriaFoto: N+

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Tragedia en Salinas Victoria: volcadura de tráiler en carretera a Colombia deja un muerto. Autoridades investigan el accidente.

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