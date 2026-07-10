Someten a Familia y Roban Más de 50 Mil Pesos en Casa en Apodaca, Nuevo León

Cinco integrantes de una familia, entre ellos una menor de 8 años de edad, fueron rescatados por elementos policiacos en el municipio de Apodaca, después de varias horas de permanecer encerrados y amarrados tras ser sometidos por un comando armado que ingresó a asaltar su vivienda.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:00 de la mañana de este viernes 10 de julio en la casa marcada con el número 118 de la calle Santander, en la colonia Valle del Salduero. De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el jefe de familia escuchó ruidos extraños en la planta baja y al indagar, fue sorprendido por dos sujetos armados.

De inmediato, uno de ellos sacó un arma de fuego corta para amagarlo e inmovilizarlo a él y a su esposa colocándoles cinchos plásticos en las manos. Segundos después, un tercer cómplice entró a la habitación para sumarse a las amenazas, exigiéndoles que entregaran el dinero en efectivo.

Roban más de 50 mil pesos en efectivo tras someter a familia

Mientras la familia permanecía cautiva en una de las recámaras bajo el resguardo de los criminales, los asaltantes comenzaron a registrar cada rincón de la casa. Según las autoridades los ladrones se apoderaron de 50 mil pesos en efectivo, 200 dólares americanos y una cantidad aún no especificada de joyería, la cual guardaron en una bolsa y una maleta.

Tras apoderarse de los valores y lanzar amenazas de muerte para evitar que llamaran a la policía, los criminales salieron del domicilio para abordar un vehículo color rojo, donde un cuarto cómplice ya los esperaba para huida.

La Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León analizan videos de las cámaras de seguridad de la vivienda afectada y de los domicilios continuos, con el fin de rastrear la ruta de escape de los cuatro delincuentes.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

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