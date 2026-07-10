Someten a Familia y Roban Más de 50 Mil Pesos en Casa en Apodaca, Nuevo León

Luego de varias horas de permanecer atrapados y amarrados dentro de su vivienda, la familia fue rescatada por las autoridades de seguridad

Acordonan calle por robo a familia en ApodacaFoto: N+

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Impactante robo en Apodaca: una familia fue sometida y amarrada por un comando armado que robó más de 50 mil pesos. Descubre cómo fueron rescatados.

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