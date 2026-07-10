Volcadura Deja Tres Personas Lesionados en la Saltillo-Torreón; Uno se Reporta Delicado

Una volcadura dejó un saldo de tres personas lesionadas, una de ellas reportada en estado delicado, sobre la carretera Saltillo-Torreón.

Volcadura Deja Tres Personas Lesionados en la Saltillo-Torreón; Uno se Reporta DelicadoFoto: N+

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Impactante volcadura en la carretera Saltillo-Torreón deja tres heridos, uno en estado delicado. ¿Qué provocó el accidente? Descúbrelo.

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