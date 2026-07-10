Volcadura Deja Tres Personas Lesionados en la Saltillo-Torreón; Uno se Reporta Delicado

Tres personas resultaron lesionadas, una de ellas se reporta delicada, luego de la volcadura de una camioneta durante la mañana de este 10 de julio en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 27.

El accidente fue reportado a las 6:40 horas a los números de emergencia, el reporte inicial indicaba que una camioneta se había volcado y había varias personas lesionadas.

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Al sitio, ubicado entre la cueva del tabaco y San Juan de Villanueva, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía de Matamoros para atender el siniestro.

De acuerdo con los hechos, el conductor de la camioneta habría dormitado al volante, lo que provocó que perdiera el control. La unidad salió proyectada fuera del pavimento y terminó volcada.

La zona fue resguardada por las autoridades mientras realizaban las labores y el levantamiento de los datos. La Fiscalía de Matamoros tomó conocimiento del hecho para determinar las causas exactas del accidente.

Camioneta vuelca en carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas; Hay 5 Herido

La volcadura de un vehículo se registró en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, a la altura del kilómetro 175. Se trata de una camioneta en el que venían abordo cinco personas procedentes de Dallas, Texas y que se dirigían al estado de Zacatecas.

Los tripulantes que resultaron lesionados fueron identificados como Andrea de 6 años, Iván de 13, Nayeli de 31, Elisiel de 4 y Daniel de 9.

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Se informó que la menor de seis años, salió proyectada de la unidad, causándole una hemorragia interna. Al lugar arribaron elementos de Bomberos y Cruz Roja para atender a los lesionados y trasladarlos al hospital para su valoración médica.