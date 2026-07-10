Mujer Recibe Reanimación Cardiopulmonar en Banqueta tras Chocar Contra Autobús en Veracruz

Se registró un choque en la ciudad de Orizaba, donde una mujer tuvo que recibir reanimación cardiopulmonar, por el fuerte accidente

Choque OrizabaFoto: N+

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Accidente en Orizaba: mujer en estado crítico tras choque con autobús. Paramédicos logran reanimarla. Conoce los detalles de este suceso.

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