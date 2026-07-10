Mujer Recibe Reanimación Cardiopulmonar en Banqueta tras Chocar Contra Autobús en Veracruz

La tarde de este viernes 10 de julio, se registró un aparatoso choque en sobre la calle Oriente 6, esquina con calle Sur 3 del municipio de Orizaba, luego de que un vehículo particular y un autobús de transporte público se impactaran.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Choca Contra Auto Estacionado en Córdoba, Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil color gris presuntamente circulaba a exceso de velocidad y la falta de pericia al volante habría provocado la colisión con la unidad de pasajeros. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de la Policía Vial, Policía Local de Orizaba, Protección Civil Municipal y paramédicos de la Cruz Roja para atender la emergencia.

Durante las labores de auxilio, una mujer fue atendida sobre el camellón central con lesiones de gravedad. Paramédicos de Protección Civil, tuvieron que realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando recuperar sus signos vitales antes de trasladarla de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Las autoridades viales realizaron el peritaje correspondiente, para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Mujeres chocan en Centro Histórico de Veracruz

En la avenida Independencia con la calle Adalberto Tejeda en el Centro histórico de veracruz, dos conductoras de autos sedán se vieron involucradas en un choque durante la mañana de este viernes 10 de julio. Según datos, fue por alcance el impacto cuando se incorporaban a Independencia.

La mujer con el vehículo color vino no alcanzó a frenar y terminó impactando al carro negro por la defensa, por lo que atendieron el hecho llamando a aseguradoras. Solo resultaron daños materiales leves. Tránsito municipal deslindó responsabilidades y movilizó las unidades del lugar para liberar la circulación.