Desalojan a Clientes y Empleados de Tienda por Activación de Alarma de Incendio en Veracruz

Presunto incendio que activó las alarmas al interior de una tienda de materiales de construcción y enseres domésticos, provocó el desalojo de clientes y empleados del inmueble.

Desalojan a más de 50 personas por activación de alarma de incendio en tienda de Boca del RíoFoto: N+

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Susto en tienda de Veracruz: alarma de incendio obliga a evacuar. Cuerpos de emergencia en el lugar. Sigue la noticia.

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