Desalojan a Clientes y Empleados de Tienda por Activación de Alarma de Incendio en Veracruz

Al medio día de este viernes 10 de julio se registró una fuerte operativo de cuerpos de auxilio y emergencia en la colonia SUTSEM perteneciente a la ciudad de Boca del Río. Ahí el reporte de un presunto incendio alarmó a los clientes y empleados de un establecimiento comercial.

Según los primeros informes un total de 50 personas entre trabajadores y clientes de una empresa de venta de material para la construcción, así como también de enseres domésticos, y que se ubica sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines en Boca del Río. Fueron desalojados debido a que se activaron las alarmas de incendio y se percibió un fuerte olor a quemado.

Por este motivo se realizó el reporte a las autoridades correspondientes y se puso en marcha el protocolo de seguridad con el que tuvieron que evacuar como medida de seguridad a las personas para salvaguardar su integridad.

Al punto del reporte arribaron cuerpos de emergencias y auxilio para tomar conocimiento de los hechos, ademas de realizar el acordonamiento correspondiente del inmueble y brindar atención de las personas que fueron retiradas del interior como medida preventiva.

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