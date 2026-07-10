Encuentran Cuerpo tras Cateo en Casa del Municipio de García, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones, realizó un cateo la tarde de este jueves 9 de julio en un domicilio del municipio de García como parte del seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con un caso de privación ilegal de la libertad registrado en febrero de 2025.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean Casa; Investigan Privación de la Libertad y Homicidio en García, NL

La diligencia ministerial se efectuó el 9 de julio de 2026 en una casa ubicada sobre la calle Buen Día, en el fraccionamiento Portales de Lincoln, donde agentes ministeriales, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llevaron a cabo diversos actos de investigación enfocados en la búsqueda y levantamiento de posibles indicios, huellas, personas y objetos que pudieran constituir evidencia dentro de la carpeta de investigación.

Localizan cuerpo durante el cateo

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía, el resultado del cateo fue positivo. Como parte de las acciones de búsqueda realizadas en el inmueble, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, quien presuntamente corresponde a la víctima investigada y que se encontraba inhumado de manera clandestina dentro de la propiedad.

De manera extraoficial, trascendió que en el domicilio también habrían sido encontrados indicios que apuntan a que la víctima permaneció privada de la libertad en ese sitio y posteriormente habría sido asesinada en el mismo inmueble. No obstante, estos datos continúan siendo parte de la investigación y no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Tras el hallazgo, las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad alrededor de la casa mientras especialistas realizaban el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer la identidad de la víctima ni mayores características sobre el caso. La información oficial únicamente señala que la investigación deriva de hechos ocurridos aproximadamente hace un año y que actualmente son retomados por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros.

Durante las primeras horas circularon versiones entre vecinos sobre la posible existencia de dos víctimas; sin embargo, la información preliminar indica que se trataría únicamente de un hombre. La confusión habría surgido debido a que otra persona presuntamente relacionada con los hechos también forma parte de las investigaciones.

RR