Encuentran Cuerpo tras Cateo en Casa del Municipio de García, Nuevo León

Tras el cateo realizado en un domicilio del municipio de García, las autoridades con ayuda de binomios caninos, localizaron el cuerpo de un hombre sin vida

Autoridades encuentran cuerpo sin vida en Casa de Garcia, NLFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Impactante hallazgo en García: Fiscalía encuentra cuerpo en cateo por caso de secuestro. La investigación sigue abierta. Descubre más detalles.

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